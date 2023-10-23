«Один удар Вальверде, и на нас пойдет лавина»: «Реал Мадрид» сыграет с «Брагой» на уникальном стадионе, высеченном в скале
Игроки «Реала» прибыли на север Португалии, чтобы сыграть матч Лиги чемпионов с «Брагой» на очень необычном стадионе.
Что делает Муниципальный стадион Браги таким уникальным, так это то, что он частично высечен в скале — одна из трибун буквально в ней находится.
Этот необычный стадион был построен на территории бывшего карьера.
Пользователи в Х (бывший твиттер) шутят, что Феде Вальверде, известному мощнейшими ударами, следует быть осторожным завтра вечером.
«Один удар Вальверде, и на нас пойдет лавина».
«Это табло будет уничтожено во вторник, не так ли?».
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