16 комментариев

В Португалии свежо. В чемпионате 6-й раз подряд сменился победитель, а топ-3 впервые за 4 сезона расширился до большой четверки.

Если в 2020-м «Брага» стала третьей из-за кризиса «Спортинга», то в прошедшем сезоне сама показывала горячий футбол. 78 очков и 75 забитых мячей в 38 турах – лучший результат браганцев в истории (бонус: финал Кубка, проигранный «Порту»). За сезон «Брага» 5 раз забивала по 4 гола, 2 раза – по 5 и один раз – 6.

Я сходил на один из таких пламенных матчей. В предпоследней домашней игре «Брага» отовралась на «Санта-Кларе» с Азорских островов – 5:3. Причем на 85-й минуте Азоры – худшая команда чемпионата – сравняла, но хозяева дожали.

Матч проходил на Муниципальном стадионе в Браге – и это вау!

1. Но сначала о рифмах с Россией. На стадионах Португалии не продают пиво с градусом. Единственная палатка стоит перед входом на территорию арены, а цена – безумная: 3 евро за стакан 0,25. В кафе в центре города 0,25 стоит 1 евро.

2. Местные бренды – максимально легкие. Их пьют все – от девушек до бабушек, а после двух-трех бутылок садятся за руль.

3. Запрет действует только в Примере. На 4-й лиге я закупался прямо под трибуной.

4. Стадион «Браги» находится в 15 минутах пешком от компактного центра. По пути открываются такие виды.

5. Перед входом на территорию арены видно полицейских (необычно для Португалии), но они в стороне от толпы и общаются между собой.

6. На матч идет много детей и женщин всех возрастов. На 4-й лиге женщин тоже было прилично.

7. Билет на верхний ярус по центру стоил 15 евро. Других вариантов не было: я не состою в фан-клубе, поэтому мог выбирать только из трех секторов.

8. Членство в фан-клубе стоит 10 евро в месяц (женщины – 5 евро, студенты – 2,5 евро) и дает много плюшек – от участия в клубных мероприятиях и голосований по важным вопросам до скидок на билеты для друзей. Знакомый из фан-клуба проводил меня и еще несколько человек, купив нам билеты по 1 евро.

Для покупки билета не нужны паспортные данные. Контроль – тоже в лайт-режиме: при входе на территорию сотрудник просто проверяет билет. Второй раз билет лениво смотрят перед входом на сектор, но не досматривают.

9. Через 10 метров билет нужно приложить к турникету (в РПЛ такие запрещены, закон требует полноростовые) – и ты на стадионе.

10. Территория арены – бестолковая: большая парковка, несколько фуд-траков со скучной едой (хот-доги и бифана – булка со свининой), аттракцион по сбиванию кеглей с огромной очередью и батуты для детей.

11. Маскот в виде римского война фоткается с детьми. Образ маскота – отсылка к истории Браги, которую в 14 году нашей эры основали римляне и назвали Бракара Августа. В честь преемника Цезаря – императора Октавиана Августа.

12. Стадион как будто стоит в лесу.

13. Моя трибуна – противоположная от входа, и до нее можно добраться тремя способами. Изначально зайти на территорию через другие (ближайшие к ней) ворота, пройти под полем или обогнуть стадион. Я выбрал третий вариант.

14. Пришлось взбираться в гору, зато открывались такие виды.

15. Вид с самой высокой точки.

16. Стадион начали строить в 2000 году, а открыли 30 декабря 2003-го – за полгода до Евро-2004.

17. По легенде, его строили в том числе украинцы. Их привлекали к подготовке в качестве доступной рабочей силы. С тех пор украинцы – вторая по численности иностранная диаспора в стране после бразильцев. На пике в 2002-м она насчитывала 62 тысячи человек, сейчас – 52 тысячи.

18. Стадион планировали построить дальше от города – на пустыре у реки. В итоге остановились на другом варианте – бывшем гранитном карьере. Так хотели решить две проблемы: дать жизнь пустующему карьеру и импульс депрессивному району недалеко от центра.

19. Скала, из которой добывали гранит, находится в нескольких метрах от дороги к трибуне.

20. На парковке до сих пор случаются обвалы.

21. Стадион опустили ниже, чем находилось дно карьера. Котлован рубили прямо в горной породе.

22. Гранитная скала до сих пор служит стеной для одной из трибун.

23. Так все выглядит на уровне поля.

24. Крайние сектора упираются в скалу.

25. Табло стоит прямо на скале.

26. Стадион проектировал архитектор из Порту Эдуардо Соуту де Моура. Вот один из его первых набросков.

27. Моура выбрали случайно. Сначала город хотел заказать проект великому Норману Фостеру, но тот запросил большой гонорар. Тогда чиновники подумали о Сантьяго Калатраве, а за его контактом обратились к архитектору из Порту. Он предупредил, что Калатрава будет не менее дешевым, поэтому мэрия просто отдала проект Эдуардо.

Мужчина вспоминал, что сразу влюбился в панораму, которая открывалась с вершины заброшенного карьера, и вспомнил об античном театре в Эпидавре (Греция). Он решил, что арена должна быть похожей на древний театр и даже уточнил, можно ли вместо пластиковых кресел установить каменные лавки. Ему отказали, зато воплотилась другая задумка: та самая трибуна в скале. Вход в нее на 40 метров выше, чем на противоположную и находится на уровне крыши. Рядом – парковка.

28. На плоскую крышу Моура вдохновил павильон «Португалия» на Expo ‘98 в Лиссабоне.

29. Две части крыши скрепляются стальными канатами – это отсылка к подвесным мостам инков (Моура любит путешествовать и узнавать древние цивилизации).

30. В 2011 году по совокупности заслуг Моура получил Притцкеровскую премию (как Нобелевская премия, только в архитектуре). Награждение проходило в США, а приз вручал действующий президент Барак Обама. «Стадион в Браге, пожалуй, самая известная ваша работа, – сказал Обама. – Сочетание формы и функции, искусства и доступности – причина, по которой сегодня мы присуждаем награду Эдуардо».

31. Из-за особенности ландшафта у стадиона всего две трибуны.

32. Его нельзя обойти по кругу, потому что за воротами – лес.

33. За другими – тоже.

34. А еще – табло и та самая дорога, по которой я добирался до своего места. Обама сказал, что с нее футбол могут смотреть те, у кого нет билетов, но это глупость. Билеты нужны в том числе для входа на территорию арены.

35. На Евро-2004 в Браге сыграли два матча группового этапа: Болгария – Дания (0:2) и Голландия – Латвия (3:0).

36. Латвийский кипер Александр Колинько забавно рассказывал мне про свой матч: «Еще запомнились 0:3 с Голландией. Я тогда хорошо сыграл» – «При 0:3?» – «Они нанесли 30 ударов в створ. А забили с пенальти, которого не было, потому что фол за линией штрафной. И из вне игры».

37. На трибунах нет перегородок. До матча и в перерыве я спокойно перемещался между секторами.

38. И даже спускался к полю. Меня никто не прогнал.

39. Игроки вышли из раздевалок, я стоял у поля, но всем плевать. Напомню: на входе меня не досматривали. К полю я мог пронести что угодно.

40. Или под поле – вот тот самый проход между трибунами прямо под газоном.

41. На уровне сметы стадион стоил 32 миллиона евро. В процессе строительства подорожал до 80 миллионов. К 2023 году из госбюджета за него заплатили больше 180 миллионов.

42. Как это получилось? К базовой цене в 80 миллионов ежегодно добавляются долговые обязательства перед подрядчиками. Например, в 2019-м (через 16 лет после сдачи стадиона!) строительный консорциум ASSOC потребовал у мэрии Браги 5 миллионов евро за увеличение сметы не по своей вине. В ASSOC объяснили, что закладывали на проект меньше денег, но раздутые сроки (в 530 дней не уложились из-за затянувшихся земляных работ другой компании – она долго рубила скалы и вывозила камни – и ожидания материалов) увеличили издержки.

Мэрия согласилась с аргументами и выплатила требуемую сумму, но в 2022-м компания пришла в Брагу за новой порцией денег. Теперь она хотела 10 миллионов евро. В суде чиновники отбили половину (помогли дефекты, выявленные при анализе креплений трибуны – а их устанавливала именно ASSOC), но все равно заплатили еще 5 миллионов.

43. На арене наживался даже архитектор. В 2014-м Моура заявил, что гонорар в 3,75 миллиона евро касался только разработки дизайна, а за сопровождение строительства ему не заплатили. Мужчина требовал дополнительные 4,9 миллиона и выиграл суд.

44. Сейчас в суде находятся еще два иска к мэрии на 15 миллионов евро. Также Брага тратит на погашение процентов по банковскому кредиту, оплату судебных издержек и ремонт арены. Полный список трат – здесь.

45. Заработок города – 550 евро в месяц. Именно столько перечисляет футбольная «Брага» за аренду. Мероприятия, кроме матчей, на арене не проводят. Для магазинов, офисов или площадок под конференции нет площадей, а большие концерты проходят в Порту или в крытом павильоне в центре города.

46. «Стадион построили, чтобы собирать архитектурные призы, а не для удобства болельщиков или получения доходов от недвижимости и коммерции, как «Драгао» (на фото) или «Жозе Алваладе», – говорит мэр Браги Рикардо Рио.

47. Стадион критикует и президент «Браги» Антониу Салвадор (у власти с 2003 года, очистил клуб от долгов и превратил в постоянного участника еврокубков). Он говорит, что арена делает «Брагу» известной во всем мире, но находится не в центре города и на ней некомфортно смотреть футбол.

Про некомфортный обзор – правда. Со второго яруса, особенно с последних рядов, игроки выглядят муравьями. Подобная история – норма для 80-тысячной арены, но дикость для 30-тысячника.

48. Еще один аргумент Салвадора – Муниципальный стадион не подходит для извлечения прибыли: «Мы видим стагнацию доходов. Когда говорят, что Брага должна стать чемпионом, важно понимать, что доход клуба от стадиона – около двух миллионов евро в год».

Миллион «Брага» тратит на техническое обслуживание: свет, газон, территорию вокруг. Ремонтом занимается мэрия, на это уходит 250-300 тысяч евро.

49. Предложение президента – переезд на «Стадион 1 мая».

50. «Стадион 1 мая» находится в парке в центре Браги. Он похож на сооружение времен античности, в реальности его построили в 1950 году. На открытии присутствовал диктатор Салазар, а в дизайне прослеживаются элементы, характерные для диктатур. Например, барельефы со спортсменами и рабочими и надписи «О сильные люди высоких помыслов» и «За дисциплину в физической культуре мы должны дать португальцам секрет, как продлить молодость на благо Португалии».

51. Сейчас на стадионе играет женская команда «Браги», а днем он открыт для желающих пробежаться по легкоатлетическим дорожкам.

52. Над трибунами старой арены нет крыши, вместо пластиковых кресел – бетонные ступени, а подтрибунные помещения – в аварийном состоянии. Президента «Браги» это не смущало. Он предлагал вложить в реконструкцию 60 миллионов евро, сделав из допотопного стадиона современный 20-тысячник, а на месте второго поля возвести здание под офисы, фуд-корты и гостиницу.

«Клубу важно наполнить территорию мероприятиями, которые будут генерировать поток людей ежедневно», – говорил Салвадор о проекте, разработанном совместно с британскими консультантами.

53. С идеей не согласился мэр Рикардо Рио. Он объяснил, что городу важнее сохранить «Стадион 1 мая» (считается памятником общественного интереса), чем увидеть на его месте новую арену.

54. Минимум до 2030 года «Брага» осталась на Муниципальном стадионе. Кажется, клуб смирился и постепенно развивает инфраструктуру вокруг. Через несколько лет рядом с главной ареной появятся 11 полей для академии.

55. Сам стадион до сих пор выглядит не до конца достроенным. Минималистичный фасад одной из трибун можно считать дизайнерским решением.

56. Боковую сторону второй трибуны (которая в скале) как будто на полном серьезе забыли достроить.

57. Внутри тоже грустно: всего одна точка кейтеринга на верхний ярус и пара – на уровне поля.

58. Я ушел с трибуны на 80-й минуте, когда «Брага» вела 3:2 и контролировала игру – оба мяча «Санта-Клара» забила с пенальти.

59. Остаток матча досматривал с таким видом.

60. При полной тишине аутсайдер с Азор сравнял, а потом «Брага» ввалила два – и трибуны взорвались. На матч с последней командой лиги пришло 16,5 тысяч зрителей – каждый 11-й жителей муниципалитета Брага.

61. После игры стадион опустел за 5 минут. Очень красивый стадион.

Фото: Александр Головин; Gettyimages.ru/Octavio Passos, Alex Livesey; East News/SAUL LOEB / AFP, JOAO ABREU MIRANDA / LUSA / Lusa via AFP; commons.wikimedia.org; facebook.com/SCBragaOficial; arquitecturaviva.com; arquiscopio.com