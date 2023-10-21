«Предпочитаю иронию»: Анчелотти красиво высказался о судействе в матче с «Севильей»

«Мадрид» всего второй раз в этом сезоне потерял очки в Ла Лиге. «Сливочные» не смогли обыграть «Севилью», матч завершился со счетом 1:1.

Но встреча могла закончиться иначе, если бы арбитр в самом начале игры не отменил гол Вальверде.

Федерико забил уже на 4-й минуте матча, но Беллингем залез в офсайд.

Эпизод с другого ракурса:

Поклонники «королевского клуба» обратили внимание еще на несколько спорных, по их мнению, решений арбитра Рикардо Бенгоэчеа.

После матча журналисты были обязаны спросить, что думает Анчелотти о судействе в матче с «Севильей». Итальянец ответил так:

«Рефери хорошо отработал матч. Он остановил контратаку из заботы о здоровье футболиста. Мне судейство понравилось на 100%».

Уже в беседе с пресс-службой клуба Папа Карло был честнее. Он признался, что не был откровенен, когда хвалил работу Бенгоэчеа:

«Если бы я прямо говорил все, что думаю о судействе, я бы пропустил много матчей. Поэтому я предпочитаю использовать иронию. Иногда это единственный выход.

Больше всего мне нравится наблюдать за игрой команды со скамейки запасных, избегая дисквалификаций. Поэтому иногда я прибегаю к иронии, а не прямо говорю то, что думаю».

А как вам работа Бенгоэчеа в матче «Севильи» и «Мадрида»?