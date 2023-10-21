Говорит Мадрид
Блог

📸 Потрепал за щечки. Рюдигер и Рамос повздорили из-за Беллингема

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Серхио Рамос Серхио Рамос
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Севилья Севилья
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Серхио Рамос вновь встретился с «Мадридом» – на этот раз в качестве соперника. Защитник вышел в стартовом составе «Севильи» на матч с «королевским клубом».

Перед стартовом свистком Серхио обнял каждого футболиста, с которым когда-то защищал цвета «Реала». Но все же защитник не забыл, что сегодня он противник «Мадрида».

На 35-й минуте Рамос в фирменном стиле вынес мяч от ворот «Севильи».

Казалось вполне ожидаемым, что в какой-то момент эмоциональные Рамос и Рюдигер столкнутся. Начиналось все вполне мирно – с объятий.

Но в какой-то момент в борьбе с Серхио немного пострадал Беллингем.

За одноклубника тут же вступился Рюдигер. На словесные аргументы Тони Серхио отреагировал, потрепав немца за щечки.

По реакции Антони трудно сказать – понравилось ему действие Рамоса или нет.

Но Антонио явно был готов к продолжению.

Конфликт удалось быстро потушить подоспевшим игрокам обеих команд. Особенно радуют эмоции Алабы. Весьма красноречиво.

Сдается, Рамос на младшего коллегу не обиделся. На месте Тони он, однозначно, поступил бы так же.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Да ладно Вам, по-отечески потрепал за щеки. Первый момент мне понравился больше, когда они обнялись с Рюдигером. Ну и Рюдигер ни себя в обиду не даст ни товарища по команде.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карма такая карма
Ответ corazón blanco
Да ладно Вам, по-отечески потрепал за щеки. Первый момент мне понравился больше, когда они обнялись с Рюдигером. Ну и Рюдигер ни себя в обиду не даст ни товарища по команде.
Рюди явно оценил беззлобно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий