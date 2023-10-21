📸 Потрепал за щечки. Рюдигер и Рамос повздорили из-за Беллингема
Серхио Рамос вновь встретился с «Мадридом» – на этот раз в качестве соперника. Защитник вышел в стартовом составе «Севильи» на матч с «королевским клубом».
Перед стартовом свистком Серхио обнял каждого футболиста, с которым когда-то защищал цвета «Реала». Но все же защитник не забыл, что сегодня он противник «Мадрида».
На 35-й минуте Рамос в фирменном стиле вынес мяч от ворот «Севильи».
Казалось вполне ожидаемым, что в какой-то момент эмоциональные Рамос и Рюдигер столкнутся. Начиналось все вполне мирно – с объятий.
Но в какой-то момент в борьбе с Серхио немного пострадал Беллингем.
За одноклубника тут же вступился Рюдигер. На словесные аргументы Тони Серхио отреагировал, потрепав немца за щечки.
По реакции Антони трудно сказать – понравилось ему действие Рамоса или нет.
Но Антонио явно был готов к продолжению.
Конфликт удалось быстро потушить подоспевшим игрокам обеих команд. Особенно радуют эмоции Алабы. Весьма красноречиво.
Сдается, Рамос на младшего коллегу не обиделся. На месте Тони он, однозначно, поступил бы так же.
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