Проблемы «сливочных». «Мадрид» может остаться без нескольких ключевых игроков на матч с «Севильей»

Международный перерыв подходит к концу, а значит, скоро вернется клубный футбол. Ближайший матч «Реала» состоится 21 октября. «Сливочные» сразятся с «Севильей» в рамках 10-го тура Ла Лиги.

Но у Карло Анчелотти могут возникнуть проблемы с составом, поскольку некоторые футболисты вернутся в расположение клуба слишком поздно.

Игра с «Севильей» состоится в субботу. Большинство сборников вернутся в расположение клуба в среду, пишет The Athletic. Но Винисиус, Родриго, Вальверде и Рюдигер окажутся в Мадриде лишь в пятницу, за день до матча «Мадрида».

Все дело в том, что сборные этих игроков проводят свои матчи на другом континенте. 18 октября Бразилия сыграет с Уругваем, а сборная Германии сразится с Мексикой. После этих игр Рюдигеру, Родриго, Вини и Вальверде предстоит непростой перелет через Атлантику.

У футболистов будет всего один день для подготовки к матчу с «Севильей». Возможно, Анчелотти решит прибегнуть к ротации, чтобы не перегружать своих подопечных.

Но есть и более приятные новости! Алаба и Гюлер уже тренируются вместе с командой, они будут готовы к субботнему матчу «Мадрида», утверждает The Athletic.

Какой состав Анчелотти выберет на матч с «Севильей»?