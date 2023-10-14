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🎥 Оказывается, Рамос неплохо играет на пианино! Серхио аккомпанировал испанскому певцу

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Серхио Рамос посетил концерт известного испанского музыканта Исраэля Фернандеса. Защитник «Севильи» встретился с певцом за кулисами и даже показал собственные музыкальные навыки.

Серхио аккомпанировал Фернандесу. Послушайте:

Рамос начал осваивать клавишные еще в пандемию – в мае 2020 года. Тогда испанец делился с болельщиками своими первыми шагами в музыкальном ремесле.

В нынешнем составе «Мадрида» главным музыкантом признан Тчуамени. Он периодически радует одноклубников своей игрой.

И даже приспосабливает товарищей к искусству.

Современным футболистом не чуждо прекрасное! Рамос и Тчуамени не единственные игроки, которым покорились клавишные.

Дибала, например, аккомпанирует своей девушке, а Бобби Фирмино поет вместе с детьми. Зацените:

Талантливый человек талантлив во всем.

4 комментария

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corazón blanco
Талантливый человек - талантлив во всем. И поет Серхио Рамос весьма неплохо.
+2
0
+2
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Makto
Рамос подыграл Пуйолу , музыка объединяет .
+1
0
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Владлен
Ну, Тчуамени и пенали бьёт неплохо. 😄🤭
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Sickboy
Nice😎
0
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