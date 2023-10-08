Винисиус фактически заключил новый контракт с «Мадридом». Осталось официально объявить об этом

Инсайд от Фабрицио Романо.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, Винисиус Жуниор согласился подписать новый долгосрочный контракт с «Мадридом». Игрок публично выразил свою любовь к клубу.

По словам итальянца, новый контракт с бразильцем уже «подписан на 101%» после достижения всех необходимых договоренностей.

Скорее всего, «сливочные» объявят о новом соглашении очень скоро. Возможно, что уже в конце этого месяца.

Действующий контракт Винисиуса истекает летом 2024 года, но клуб этот факт совсем не напрягает. Бразилец счастлив в «Мадриде», хочет выигрывать трофеи здесь и считает «сливочных» командой своей мечты.

В этом сезоне Вини провел семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.