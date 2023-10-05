Говорит Мадрид
Блог

«Делал это почти каждый день»: Винисиус рассказал, как помог «Мадриду» подписать Беллингема

Клубы Клубы
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Винисиус очень ждал Беллингема в «королевском клубе». Бразилец признался, что даже приложил руку к трансферу англичанина в «Реал».

Его слова передает Фабрицио Романо:

«Я хотел видеть Джуда в «Мадриде»! В прошлом году я отправил много сообщений Беллингему. Я писал ему почти каждый день и говорил: «Приезжай в «Мадрид».

А Джуд взял и приехал. Англичанин и бразилец на двоих отправили в копилку «Мадрида» 10 голов. Дважды Беллингем ассистировал Вини.

После победы «Реала» над «Наполи» в Лиге чемпионов Джуд высоко оценил своего одноклубника:

«Винисиус, возможно, самый талантливый партнер, который у меня был. Я думаю, что он лучший в мире. Мы отлично сыгрались!»

Порадуемся за парней.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.BadGuy
На двоих забили 10 голов.
- На троих! - добавил Родриго
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий