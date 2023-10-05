«Делал это почти каждый день»: Винисиус рассказал, как помог «Мадриду» подписать Беллингема

Винисиус очень ждал Беллингема в «королевском клубе». Бразилец признался, что даже приложил руку к трансферу англичанина в «Реал».

Его слова передает Фабрицио Романо:

«Я хотел видеть Джуда в «Мадриде»! В прошлом году я отправил много сообщений Беллингему. Я писал ему почти каждый день и говорил: «Приезжай в «Мадрид».

А Джуд взял и приехал. Англичанин и бразилец на двоих отправили в копилку «Мадрида» 10 голов. Дважды Беллингем ассистировал Вини.

После победы «Реала» над «Наполи» в Лиге чемпионов Джуд высоко оценил своего одноклубника:

«Винисиус, возможно, самый талантливый партнер, который у меня был. Я думаю, что он лучший в мире. Мы отлично сыгрались!»

Порадуемся за парней.