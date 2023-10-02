Рюдигер присоединился к товарищам во время празднования гола Вальверде в ворота «Наполи» — что из этого вышло

«Реал Мадрид» обеспечил себе победу 3:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» благодаря шикарному голу Феде Вальверде, который он забил мощным ударом из-за пределов штрафной на 78-й минуте встречи.

Хотя гол в итоге записали на вратаря «Наполи» Алекса Мерета, «сливочные» все-равно отпраздновали его.

Половина команды навалилась на Феде, начав запрыгивать друг на друга. Ни секунды не колеблясь, Антонио Рюдигер присоединился к празднованию и раздавил товарищей всем своим весом.

Кто-то должен проверить, все ли в порядке с Феде...