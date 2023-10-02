Рюдигер присоединился к товарищам во время празднования гола Вальверде в ворота «Наполи» — что из этого вышло
«Реал Мадрид» обеспечил себе победу 3:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» благодаря шикарному голу Феде Вальверде, который он забил мощным ударом из-за пределов штрафной на 78-й минуте встречи.
Хотя гол в итоге записали на вратаря «Наполи» Алекса Мерета, «сливочные» все-равно отпраздновали его.
Половина команды навалилась на Феде, начав запрыгивать друг на друга. Ни секунды не колеблясь, Антонио Рюдигер присоединился к празднованию и раздавил товарищей всем своим весом.
Кто-то должен проверить, все ли в порядке с Феде...
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