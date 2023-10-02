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Рюдигер присоединился к товарищам во время празднования гола Вальверде в ворота «Наполи» — что из этого вышло

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«Реал Мадрид» обеспечил себе победу 3:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи» благодаря шикарному голу Феде Вальверде, который он забил мощным ударом из-за пределов штрафной на 78-й минуте встречи.

Хотя гол в итоге записали на вратаря «Наполи» Алекса Мерета, «сливочные» все-равно отпраздновали его.

Половина команды навалилась на Феде, начав запрыгивать друг на друга. Ни секунды не колеблясь, Антонио Рюдигер присоединился к празднованию и раздавил товарищей всем своим весом.

Кто-то должен проверить, все ли в порядке с Феде...

3 комментария

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Артем Гладских
хахахах, спасибо)
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xDe xDe
Катя, если уж выкладываете, выкладывайте все кадры, раз уж отрезок трансляции никак. Феде дальше ржал, а Рюдигер кубарем скатился с кучи игроков, встал на ноги и пошёл дальше, как ни в чём не бывало :)
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Politruk
Выглядело это очень опасно. Так недолго и травму своим нанести. Мало в лазарете-то людей.
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