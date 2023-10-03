📸 Фотограф Вини, модель Джуд. «Реал» классно отпраздновал гол Беллингема в ворота «Наполи»

Матч против «Наполи» для «Реала» начался с пропущенного гола. Неаполитанцы открыли счет на 19-й минуте.

«Сливочные» довольно быстро сравняли, на 27-й минуте забил Винисиус с передачи Беллингема. Бразилец тут же показал новенькое празднование.

Ближе к перерыву Беллингем весьма изящно вывел «королевский клуб» вперед. Затем команда показала креативное празднование.

Джуд принял свою фирменную позу, его окружили одноклубники, а Вини присел рядом с фотографами и как бы запечатлел футболистов «Мадрида» на воображаемую камеру.

Получилось забавно и необычно.

Беллингем забил в двух первых матчах за «Мадрид» в Лиге чемпионов, ранее это удавалось лишь двоим – Роналду и Карамбе.

Всего у Джуда восемь голов и три ассиста в первых девяти матчах за «королевский клуб».

Как вам креатив от игроков «Реала»?