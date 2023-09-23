Ровно 70 лет назад Альфредо Ди Стефано дебютировал в составе «Мадрида» в товарищеском матче против «Нэнси». Ди Стефано был в стартовом составе и не разочаровал пришедших на «Сантьяго Бернабеу» болельщиков, забив свой первый гол за команду ударом головой.

Ди Стефано сотворил историю в футболке «Реала», выступая за клуб с 1953 по 1964 год. На его счету 308 голов в 396 матчах. Он привел «сливочных» к пяти кубкам Европейских чемпионов подряд, выиграл Межконтинентальный кубок, два Латинских кубка, Кубок Испании и Малый Кубок мира. Ди Стефано пять раз становился лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Первый официальный матч Ди Стефано за «Реал Мадрид» состоялся несколько дней спустя, 27 сентября, в третьем туре лиги против «Расинга Сантандер». Болельщики «Мадрида» еще раз увидели его мастерство голеадора.

Выдающиеся выступления Ди Стефано в «Реале» были отмечены Золотым мячом в 1957 и 1959 годах. Позже он стал обладателем единственного в истории Золотого супер мяча.