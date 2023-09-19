Их можно понять.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Унион» (1:0) благодаря голу Джуда Беллингема на 94-й минуте.

А вот как перед матчем немецкие болельщики реагировали на новый внешний вид стадиона.

Проект нового «Сантьяго Бернабеу» обсуждали еще в начале 2010-х, окончательно его утвердили только в 2016-м, а к работе приступили в 2020-м.

По оценкам испанской прессы, после реконструкции стадион будет приносить «Реалу» от 300-400 млн евро в год – сейчас клуб зарабатывает 150-170 млн.

«Мадрид» собирается эксплуатировать стадион все 365 дней в году, проводя концерты, матчи НФЛ и НБА, показы мод и другие мероприятия. Для максимизации прибыли «Реал» подписал договор с компанией Legends: за 360 млн евро клуб предоставит арену в свободные от матчей дни (30% выручки уйдут Legends) для концертов и других развлечений.