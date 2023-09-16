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«Он плакал 3-4 часа, мы не могли его остановить». Анчелотти рассказал о реакции Винисиуса на отсутствие в списке лучших игроков ФИФА

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Перед матчем с «Реал Сосьедадом» Карло Анчелотти спросили о реакции Винисиуса на то, что его не включили в список лучших футболистов по версии The Best.

«Я видел его в раздевалке, он плакал, говорил, что меня не включили в список. Он плакал 3-4 часа, мы не могли его остановить», – иронично ответил менеджер, оставив журналистов в замешательстве.

В прошлом сезоне бразилец забил 23 мяча и отдал 21 голевую передачу в 55 матчах. Вини помог клубу выиграть Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Копа Дель Рей, а также дойти до полуфинала ЛЧ.

2 комментария

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Harut Hovsepyan
Анчи в своем стиле.. шикарно ответил! 🤌🏽
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Илья Ганин
Очень интересно, продолжайте держать в курсе
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