Перед матчем с «Реал Сосьедадом» Карло Анчелотти спросили о реакции Винисиуса на то, что его не включили в список лучших футболистов по версии The Best.

«Я видел его в раздевалке, он плакал, говорил, что меня не включили в список. Он плакал 3-4 часа, мы не могли его остановить», – иронично ответил менеджер, оставив журналистов в замешательстве.

В прошлом сезоне бразилец забил 23 мяча и отдал 21 голевую передачу в 55 матчах. Вини помог клубу выиграть Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Копа Дель Рей, а также дойти до полуфинала ЛЧ.