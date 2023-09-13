Нашли друг друга.

Винисиус Жуниор продолжает восстанавливаться от мышечной травмы. Напомним, вингер «Реала» повредил заднюю поверхность правого бедра в матче Ла Лиги с «Сельтой». Мадридский клуб объявил, что у футболиста диагностирована травма двуглавой мышцы бедра.

По информации журналиста COPE Мигеля Анхеля Диаса, Винисиус пропустит около 6 недель. Но бразилец не унывает - недавно сгонял на Формулу-1, а теперь записал вирусное видео со звездой TikTok Хаби.

Хаби - один из самых популярных звезд TikTok. Весной 2020 года итальянец сенегальского происхождения Хабане «Хаби» Лейм (Khabane «Khaby» Lame) потерял работу на фабрике из-за пандемии. От скуки молодой человек начал снимать короткие ролики, в которых высмеивал популярные бесполезные лайфхаки.

Популярность Лейма во многом феноменальна: у него нет команды продюсеров и маркетологов, он никогда не покупал рекламу и не накручивал подписчиков.