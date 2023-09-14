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С Беллингемом и Хоселу: смотрим предполагаемый состав «Реала» на сентябрьские матчи

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«Реал Мадрид» возвращается к борьбе в Ла Лиге уже в это воскресенье, 17 сентября. Команда Карло Анчелотти примет «Реал Сосьедад».

До конца сентября «сливочным» предстоит сыграть пять матчей, в том числе в Лиге чемпионов против «Унион Берлин» и в мадридском дерби.

Карло Анчелоти будет ротировать состав, чтобы сохранить его свежим и выпускать лучших игроков.

Винисиус все еще травмирован, поэтому Хоселу, скорее всего, будет выходить на поле с первых минут, пока бразилец восстанавливается.

Федерико Вальверде возьмет на себя обязанности в полузащите вместо Луки Модрича, Камавинга тоже сохранит свое место в «основе».

Большая ответственность будет возложена на плечи нового лидера «Реала» – Джуда Беллингема.

Давайте посмотрим, как может выглядеть состав «Мадрида» в ближайших матчах:

 

1 комментарий

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corazón blanco
Почему бы не использовать Браима Диаса, который получает крупицы игрового времени. Креативный игрок, который может создать проблем любому сопернику.
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