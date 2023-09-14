«Реал Мадрид» возвращается к борьбе в Ла Лиге уже в это воскресенье, 17 сентября. Команда Карло Анчелотти примет «Реал Сосьедад».

До конца сентября «сливочным» предстоит сыграть пять матчей, в том числе в Лиге чемпионов против «Унион Берлин» и в мадридском дерби.

Карло Анчелоти будет ротировать состав, чтобы сохранить его свежим и выпускать лучших игроков.

Винисиус все еще травмирован, поэтому Хоселу, скорее всего, будет выходить на поле с первых минут, пока бразилец восстанавливается.

Федерико Вальверде возьмет на себя обязанности в полузащите вместо Луки Модрича, Камавинга тоже сохранит свое место в «основе».

Большая ответственность будет возложена на плечи нового лидера «Реала» – Джуда Беллингема.

Давайте посмотрим, как может выглядеть состав «Мадрида» в ближайших матчах: