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Беллингем — лучший бомбардир Ла Лиги. При этом топ-5 состоит из игроков, связанных с «Реалом»

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Большие таланты из большого клуба.

К концу четвертого тура Джуд Беллингем возглавляет топ лучших бомбардиров Ла Лиги. Англичанин, переехавший в Испанию этим летом, прочно закрепился на вершине рейтинга, забив победный гол на последних минутах матча против «Хетафе».

Вот как выглядит топ-5 на данный момент:

1. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») — 5 голов в 4 матчах;

2. Такефуса Кубо («Реал Сосьедад») — 3 гола в 4 матчах;

3. Виллиан Жозе («Бетис») — 3 гола в 4 матчах;

4. Альваро Мората («Атлетико») — 3 гола в 3 матчах;

5. Серхио Аррибас («Альмерия») — 2 гола в 4 матчах.

Что любопытно, все игроки из топ-5 в какой-то момент своей карьеры представляли «Лос Бланкос», в том числе и Жозе.

В январе 2014 года бразильский нападающий приехал на «Сантьяго Бернабеу» на правах аренды. Сначала он пополнил ряды «Кастильи», но после впечатляющего старта его вызвали в первую команду. 11 мая Жозе дебютировал в Ла Лиге в матче против «Сельты», заменив Каземиро.

Летом клуб не стал продлевать соглашение с игроком, и он отправился набираться опыта в «Сарагосу».

11 комментариев

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Tima 3D
"Большие таланты большого клуба" - чёткое описание
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SashokPirozhok
До сих пор жаль за Кубо. Если бы не было такого огромного таланта в полузащите, то я бы хотел выкупа его контракта, как это сделали с Карвахалем. Но через пару лет можно и вернуть. А про Джуда говорить нечего. Гений. Главное, чтоб без травм и через пару лет будет новый кандидат на ЗМ. Конечно же в майке Мадрида
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Bazilic
Ответ Tima 3D
"Большие таланты большого клуба" - чёткое описание
Ну да, Кубо действительно большой талант большого клуба
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Ivang King
Ответ АНДРЮХА87
Кубо сейчас бы, не помешал!
Куда его ? Там бедолага Браим по сусекам свои минутки наскребает, а тебе Кубо не хватает
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SashokPirozhok
Ответ 6wjj9hm5kh
Какие то права на Кубо остались у Реала ?
Да. Как на Карвахаля в своё время. Вопрос куда его девать. В центре поля Модрич(ок, скоро закончит карьеру, но всё же), Кроос, Тчуамени, Вальверде, Камавинга.Где-то между Беллингем.А в нападении есть Родриго и Вини. И куда его добавить неясно. В запас? Он явно не ради этого играет в Реале. Нужен ли он Мадриду? Вполне. Но на чью роль? Вот это вопрос. И это мы молчим о будущем центр форварде, которым будет или Холлан или Мбаппе. Если ставить его место вингера, то ок, но тогда Джуниора в запас? А вот это навряд ли
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АНДРЮХА87
Кубо сейчас бы, не помешал!
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6wjj9hm5kh
Какие то права на Кубо остались у Реала ?
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SashokPirozhok
Ответ АНДРЮХА87
Кубо сейчас бы, не помешал!
Если бы Зидан не продвигал мёртвого Азара, мог спокойно закрепиться. Сейчас он зол на Реал, но через пару лет вполне возможно вернут. В контракте у него есть выкуп его обратно
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Cevin Cigan
Ответ АНДРЮХА87
Кубо сейчас бы, не помешал!
Вместо кого??? У нас и так перенасыщенность в средней линии(Кроос и Модрич)не всегда в старте! Нам бы топ нападающий не помешал!
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circassian*
Ответ SashokPirozhok
Да. Как на Карвахаля в своё время. Вопрос куда его девать. В центре поля Модрич(ок, скоро закончит карьеру, но всё же), Кроос, Тчуамени, Вальверде, Камавинга.Где-то между Беллингем.А в нападении есть Родриго и Вини. И куда его добавить неясно. В запас? Он явно не ради этого играет в Реале. Нужен ли он Мадриду? Вполне. Но на чью роль? Вот это вопрос. И это мы молчим о будущем центр форварде, которым будет или Холлан или Мбаппе. Если ставить его место вингера, то ок, но тогда Джуниора в запас? А вот это навряд ли
На следующий сезон самое то, уйдут Лука и Тони
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SashokPirozhok
Ответ circassian*
На следующий сезон самое то, уйдут Лука и Тони
Тони ещё может играть. Но да,если он закончит карьеру, то Камавинга и Тчуамени будут играть на их месте, а Феде и Таке можно взамозаменять. Но это пока лишь догадки
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