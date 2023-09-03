11 комментариев

Большие таланты из большого клуба.

К концу четвертого тура Джуд Беллингем возглавляет топ лучших бомбардиров Ла Лиги. Англичанин, переехавший в Испанию этим летом, прочно закрепился на вершине рейтинга, забив победный гол на последних минутах матча против «Хетафе».

Вот как выглядит топ-5 на данный момент:

1. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») — 5 голов в 4 матчах;

2. Такефуса Кубо («Реал Сосьедад») — 3 гола в 4 матчах;

3. Виллиан Жозе («Бетис») — 3 гола в 4 матчах;

4. Альваро Мората («Атлетико») — 3 гола в 3 матчах;

5. Серхио Аррибас («Альмерия») — 2 гола в 4 матчах.

Что любопытно, все игроки из топ-5 в какой-то момент своей карьеры представляли «Лос Бланкос», в том числе и Жозе.

В январе 2014 года бразильский нападающий приехал на «Сантьяго Бернабеу» на правах аренды. Сначала он пополнил ряды «Кастильи», но после впечатляющего старта его вызвали в первую команду. 11 мая Жозе дебютировал в Ла Лиге в матче против «Сельты», заменив Каземиро.

Летом клуб не стал продлевать соглашение с игроком, и он отправился набираться опыта в «Сарагосу».