«Реал» получил предложение по ключевому игроку. Перес ответил твердым отказом
Этим летом «Реал» получил от неназванного клуба предложение по Федерико Вальверде, сообщает Relevo.
Однако Флорентино Перес ясно дал понять, что уругваец не продается. В команде Анчелотти полузащитник считается неприкасаемым
Ранее пресса сообщала об интересе «Ливерпуля» и «Челси» к Вальверде. Сам игрок не говорил о своем желании покинуть «Мадрид». Да и по его самоотдаче на поле видно, что уругваец предан «королевскому клубу».
Вторая половина сезона 2022/23 у Федерико выдалась не самой удачной. Во время предсезонки к игроку, похоже, вернулась уверенность в собственных силах. В товарищеском матче против «Милана» Вальверде оформил дубль.
А как вы относитесь к Федерико? Справедливо ли руководство клуба считает игрока неприкосновенным?
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