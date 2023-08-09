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«Реал» получил предложение по ключевому игроку. Перес ответил твердым отказом

Флорентино Перес Флорентино Перес
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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Этим летом «Реал» получил от неназванного клуба предложение по Федерико Вальверде, сообщает Relevo.

Однако Флорентино Перес ясно дал понять, что уругваец не продается. В команде Анчелотти полузащитник считается неприкасаемым

Ранее пресса сообщала об интересе «Ливерпуля» и «Челси» к Вальверде. Сам игрок не говорил о своем желании покинуть «Мадрид». Да и по его самоотдаче на поле видно, что уругваец предан «королевскому клубу».

Вторая половина сезона 2022/23 у Федерико выдалась не самой удачной. Во время предсезонки к игроку, похоже, вернулась уверенность в собственных силах. В товарищеском матче против «Милана» Вальверде оформил дубль.

А как вы относитесь к Федерико? Справедливо ли руководство клуба считает игрока неприкосновенным?

3 комментария

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Геннадий Чеботарев
наша четверка центра поля это фундамент будущего и настоящего Реала.
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Артём Поддубный
конечно он не продаётся. вы о чём, кто хочет понизится в классе в расцвете сил.
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Артём Поддубный
Ответ Геннадий Чеботарев
наша четверка центра поля это фундамент будущего и настоящего Реала.
в очередной раз удивляюсь способности реала говорить нет.
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