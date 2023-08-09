Этим летом «Реал» получил от неназванного клуба предложение по Федерико Вальверде, сообщает Relevo.

Однако Флорентино Перес ясно дал понять, что уругваец не продается. В команде Анчелотти полузащитник считается неприкасаемым

Ранее пресса сообщала об интересе «Ливерпуля» и «Челси» к Вальверде. Сам игрок не говорил о своем желании покинуть «Мадрид». Да и по его самоотдаче на поле видно, что уругваец предан «королевскому клубу».

Вторая половина сезона 2022/23 у Федерико выдалась не самой удачной. Во время предсезонки к игроку, похоже, вернулась уверенность в собственных силах. В товарищеском матче против «Милана» Вальверде оформил дубль.

А как вы относитесь к Федерико? Справедливо ли руководство клуба считает игрока неприкосновенным?