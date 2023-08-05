Говорит Мадрид
Блог

Это будет яркий сезон. 4 причины, по которым новая схема Анчелотти поднимет «Реал» на новый уровень

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

Карло Анчелотти намерен в новом сезоне на постоянной основе использовать схему 4-4-2 с ромбом. В чем ее особенность и почему она может вывести команду на новый уровень?

1. Звездная полузащита

Схема с ромбом позволяет Анчелотти наконец-то отказаться от постоянного выхода в старте Луки Модрича и Тони Крооса.

Вместо этого все молодые звезды «Реала» чаще будут получать шанс проявить себя – Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени обеспечат динамику, креативность и надежную оборону.

2. Ключевая роль Тчуамени

Следует отметить, что в прошлом сезоне талант Орельена был несколько размазан. После впечатляющей предсезонки француз будет играть роль опорника в расстановке, которая ему очень подходит.

3. Беллингем – роль Зидана

Роль англичанина будет очень велика. Мы уже видели, как 20-летний Джуд эффективно поддерживает нападающих – он делает это как при владении мячом, так и в контратаках. Иногда ему не нужны партнеры, чтобы проскочить мимо нескольких соперников и доставить мяч нападающим – этим он напоминает Зизу.

4. Неудержимая атака

Особенно если к команде присоединится Килиан Мбаппе. Даже без француза Винисиус Жуниор и Родриго будут чувствовать себя очень комфортно в такой широков расстановке, ориентированной как на контратаки, так и на владение мячом. Единственное, что еще предстоит исправить – реализация. Забивать как Бензема будет непросто.

Какие у вас ожидания от сезона?

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Геннадий Чеботарев
да нет у анчелоти ни какой новой схемы. если бы он хоть о чем-то думал,то он бы ещё в прошлом сезоне,после слухов о покупке белингема начал бы опробовать 4-4-2 ,хотябы в те моменты,когда Карим был травмирован. но он и без Карима продолжал играть 4-3-3 с Родриго на позиции цф)))) а тут,вдруг у него что то там зародилось?))))) если останется на этот сезон анчелоти,это будет катастрофа для реала. его раздевалка сольет. уже много игроков им не довольны.
одно дело по сезону перейти на не наигранную схему, другое летом во время предсезонок
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С чего вдруг Вини и Родриго комфортно в этой схеме? Автор матчей не смотрел?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
О какой новой схеме мы говорим? Если придет черепаха, будет стандартная для позднего Анчелотти 4-3-3, в которой будет играть большую часть времени в полузащите Кросс и Модрич. Это как пить дать. Никаких тактических свершений или глобальной перестройки от Анчелотти ждать не стоит, это не про него)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тут все просто, схема не схема, если черепахи не будет, реализация будет хромать, будет большая потеря очков, вобщем от сезона особо не жду чего-то , скорее будут притираться потихоньку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
К сожалению, при Родриго и Винисиусе на острие, Беллингем будет вынужден играть ложную девятку, скорее
При всех своих талантах и заслугах, эти ребята - ну никак не забивалы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий