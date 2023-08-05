9 комментариев

Это будет яркий сезон. 4 причины, по которым новая схема Анчелотти поднимет «Реал» на новый уровень
Карло Анчелотти намерен в новом сезоне на постоянной основе использовать схему 4-4-2 с ромбом. В чем ее особенность и почему она может вывести команду на новый уровень?
1. Звездная полузащита
Схема с ромбом позволяет Анчелотти наконец-то отказаться от постоянного выхода в старте Луки Модрича и Тони Крооса.
Вместо этого все молодые звезды «Реала» чаще будут получать шанс проявить себя – Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени обеспечат динамику, креативность и надежную оборону.
2. Ключевая роль Тчуамени
Следует отметить, что в прошлом сезоне талант Орельена был несколько размазан. После впечатляющей предсезонки француз будет играть роль опорника в расстановке, которая ему очень подходит.
3. Беллингем – роль Зидана
Роль англичанина будет очень велика. Мы уже видели, как 20-летний Джуд эффективно поддерживает нападающих – он делает это как при владении мячом, так и в контратаках. Иногда ему не нужны партнеры, чтобы проскочить мимо нескольких соперников и доставить мяч нападающим – этим он напоминает Зизу.
4. Неудержимая атака
Особенно если к команде присоединится Килиан Мбаппе. Даже без француза Винисиус Жуниор и Родриго будут чувствовать себя очень комфортно в такой широков расстановке, ориентированной как на контратаки, так и на владение мячом. Единственное, что еще предстоит исправить – реализация. Забивать как Бензема будет непросто.
Какие у вас ожидания от сезона?
При всех своих талантах и заслугах, эти ребята - ну никак не забивалы