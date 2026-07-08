Сын диктатора Заира Мобуту поддержал Мбаппе после слов Амарильи: «Килиан – француз и человек африканского происхождения. Ему не нужно выбирать между своей страной и корнями»

Нзанга Мобуту, сын бывшего президента Заира Мобуту Сесе Секо, поддержал Килиана Мбаппе после высказываний парагвайского сенатора Селесты Амарильи.
Ранее на фоне поражения команды ее страны от Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 политик резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».
Мбаппе отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ». Амарилья назвала заявление футболиста гендерным насилием.
«Расистские заявления в адрес Килиана Мбаппе со стороны парагвайского сенатора отвратительны. Отрицать его французскую идентичность из-за африканских корней, оскорблять его и прибегать к худшим колониальным стереотипам недостойно политического деятеля.
Килиан Мбаппе – француз и человек африканского происхождения. Ему не нужно ни выбирать между своей страной и корнями, ни оправдываться перед кем-либо. Я выражаю ему свою полную поддержку.
Расизм – это не мнение», – написал политик, бывший заместитель премьер-министра ДР Конго и лидер партии «Союз демократов-мобутистов».
Мобуту Сесе Секо – диктатор Заира (ныне ДР Конго), который правил страной с 1965 по 1997 год.
Мбаппе называют «Мобутом» в семье и среди друзей. Килиан отвечает за дисциплину в сборной, ему сообщают о нарушениях. Отношения в команде хорошие (L’Equipe)
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Блогер собрал «диктаторские» моменты Мбаппе на ЧМ-2026 📹
Комментарии
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В детстве я бы точно подумал что это племя людоедов
А теперь, отдавая дань памяти Михаилу Николаевичу, ... НАБЕРИТЕ ВОЗДУХА В ГРУДЬ!
САМ. СЫН. МОБУТА. ОБРАТИЛСЯ. С. ЗАЯВЛЕНИЕМ. ПО. МБАППЕ!!!
Занавес. Антракт. Все в буфет на гидрэйшон брэйк.