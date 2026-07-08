Сын диктатора Заира Мобуту поддержал Мбаппе после слов Амарильи: «Килиан – француз и человек африканского происхождения. Ему не нужно выбирать между своей страной и корнями»

Сын Мобуту поддержал Мбаппе после нападок парагвайского сенатора.

Нзанга Мобуту, сын бывшего президента Заира Мобуту Сесе Секо, поддержал Килиана Мбаппе после высказываний парагвайского сенатора Селесты Амарильи.

Ранее на фоне поражения команды ее страны от Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 политик резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча ».

Мбаппе отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ ». Амарилья назвала заявление футболиста гендерным насилием.

«Расистские заявления в адрес Килиана Мбаппе со стороны парагвайского сенатора отвратительны. Отрицать его французскую идентичность из-за африканских корней, оскорблять его и прибегать к худшим колониальным стереотипам недостойно политического деятеля.

Килиан Мбаппе – француз и человек африканского происхождения. Ему не нужно ни выбирать между своей страной и корнями, ни оправдываться перед кем-либо. Я выражаю ему свою полную поддержку.

Расизм – это не мнение», – написал политик, бывший заместитель премьер-министра ДР Конго и лидер партии «Союз демократов-мобутистов».

Мобуту Сесе Секо – диктатор Заира (ныне ДР Конго), который правил страной с 1965 по 1997 год.

Мбаппе называют «Мобутом» в семье и среди друзей. Килиан отвечает за дисциплину в сборной, ему сообщают о нарушениях. Отношения в команде хорошие (L’Equipe)

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Блогер собрал «диктаторские» моменты Мбаппе на ЧМ-2026 📹