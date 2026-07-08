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  4. Сын диктатора Заира Мобуту поддержал Мбаппе после слов Амарильи: «Килиан – француз и человек африканского происхождения. Ему не нужно выбирать между своей страной и корнями»

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Сын диктатора Заира Мобуту поддержал Мбаппе после слов Амарильи: «Килиан – француз и человек африканского происхождения. Ему не нужно выбирать между своей страной и корнями»
Сын Мобуту поддержал Мбаппе после нападок парагвайского сенатора.

Нзанга Мобуту, сын бывшего президента Заира Мобуту Сесе Секо, поддержал Килиана Мбаппе после высказываний парагвайского сенатора Селесты Амарильи.

Ранее на фоне поражения команды ее страны от Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 политик резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

Мбаппе отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ». Амарилья назвала заявление футболиста гендерным насилием.

«Расистские заявления в адрес Килиана Мбаппе со стороны парагвайского сенатора отвратительны. Отрицать его французскую идентичность из-за африканских корней, оскорблять его и прибегать к худшим колониальным стереотипам недостойно политического деятеля.

Килиан Мбаппе – француз и человек африканского происхождения. Ему не нужно ни выбирать между своей страной и корнями, ни оправдываться перед кем-либо. Я выражаю ему свою полную поддержку. 

Расизм – это не мнение», – написал политик, бывший заместитель премьер-министра ДР Конго и лидер партии «Союз демократов-мобутистов». 

Мобуту Сесе Секо – диктатор Заира (ныне ДР Конго), который правил страной с 1965 по 1997 год.

Мбаппе называют «Мобутом» в семье и среди друзей. Килиан отвечает за дисциплину в сборной, ему сообщают о нарушениях. Отношения в команде хорошие (L’Equipe)

***

Блогер собрал «диктаторские» моменты Мбаппе на ЧМ-2026 📹

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала32252 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: аккаунт Нзанга Мобуту
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoПолитика
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
дискриминация

Комментарии

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Сын диктатора поддержал Диктатора)
ОтветОлег_Пенза
Сын диктатора поддержал Диктатора)
Как никак, отец родной😎
ОтветОлег_Пенза
Сын диктатора поддержал Диктатора)
за основу,взято!
Диктаторы всех стран объединяйтесь 🫡
ОтветКрасная стрела
Диктаторы всех стран объединяйтесь 🫡
Бывшая Сафонова и Ванда вошли в чат.
Диктатор поддержал диктатора, вот это да))
Все Мобуты - братья! Мбаппе теперь обязан вступить в эту партию "Союз демократов-мобутистов".
ОтветEvgen Vynokurov
Все Мобуты - братья! Мбаппе теперь обязан вступить в эту партию "Союз демократов-мобутистов".
Сначала леопардовая шапка.
Мобуту.., Мбаппе … Имена то какие?!
В детстве я бы точно подумал что это племя людоедов
ОтветМи Ша
Мобуту.., Мбаппе … Имена то какие?! В детстве я бы точно подумал что это племя людоедов
Ну кто его знает, чем они там питаются, с деньгами Мбаппе он что угодно может купить
ОтветФанат Дзюбы
Ну кто его знает, чем они там питаются, с деньгами Мбаппе он что угодно может купить
И это не так удивительно, после Эпштейна
Мем вышел из-под контроля
Сначала этот мем появился в тырнетах, потом сами игроки сборной начали угорать, а теперь и сам Мобут присоединился.

А теперь, отдавая дань памяти Михаилу Николаевичу, ... НАБЕРИТЕ ВОЗДУХА В ГРУДЬ!

САМ. СЫН. МОБУТА. ОБРАТИЛСЯ. С. ЗАЯВЛЕНИЕМ. ПО. МБАППЕ!!!

Занавес. Антракт. Все в буфет на гидрэйшон брэйк.
Папа ему интересно человечинки не предлогал?? Говорят был за ним такой грех.любил он иногда это дело
ОтветПавел_1116679604
Папа ему интересно человечинки не предлогал?? Говорят был за ним такой грех.любил он иногда это дело
Регулярно. В морозилке, поговаривают, не переводилось.
ОтветПавел_1116679604
Папа ему интересно человечинки не предлогал?? Говорят был за ним такой грех.любил он иногда это дело
Мобуту, конечно, как ещё земля носила, но именно в каннибализме он замечен не был. Этим занимался Жан-Бедель Бокасса, император Центральной Африки, сейчас ЦАР. Возможно и Иди Амин из Уганды,но тут скорее элемент запугивания и фольклора
На этом чемпионате осталась одна команда где играют 26 разгневанных белых мужчин
Диктатор диктатора завсегда поймёт.
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