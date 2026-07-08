Франция – главный фаворит ЧМ-2026 после 1/8 финала по версии Goal. Испания – 2-я, Аргентина – 4-я, Норвегия – 5-я
Франция остается главным фаворитом чемпионата мира по версии Goal.
Портал Goal обновил рейтинг фаворитов чемпионата мира 2026 года после стадии 1/8 финала.
Первую строчку в списке по-прежнему занимает сборная Франции. Весь топ-8 выглядит так:
1. Франция.
2. Испания.
3. Англия.
4. Аргентина.
5. Норвегия.
6. Марокко.
7. Швейцария.
8. Бельгия.
Стадия четвертьфинала ЧМ-2026 начнется в четверг, 9 июля.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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для меня главный соперник французов будет Англия. Тухель кубковый блец и умеет играть в прагматичный футбол от обороны. да и Кейн с Беллингемом хорошо смотрятся.
Их бы за одно Евро, потом 100 лет вспоминали бы в ВБ, а 2 или 3 трофея я молчу, это было бы на века))
А так, судя по всему, будет вечное лузерство у этого поколения.
А Франция преподала мастер-класс, в том числе на эмоциональном и психологическом уровне дикарям из Парагвая
Он ошибочный,
Так что не напрягаться.
Бельгия обыграет Испанию, а Франция с трудом пройдет Марокко.
Аргентина обыграет Швейцарию спокойно, исключив все ошибки.
Норвегия и Англия выдадут триллер с победой Англии.
Аргентина пройдет Англию в скучной визуально, но напряжённой по внутреннему ажиотажу игре, а Франция в зрелищной игре Бельгию со множеством голов в разные стороны.
После этого болельщики Англии всем расскажут, какие аргентинцы невоспитанные, а болельщики Франции в вводущевлении будут ждать финал.
В финале Аргентина умением отбирать мяч испортит настроение французам, забьет им и обыграет их в конце.
Потом болельщики Франции и ненавистники Аргентины обвинят ФИФА, судью, напишут, что "Франция лучше" и будут писать такие вещи 4 года.
И всем нам придется ждать следующего чемпионата.
Я сильно ошибаюсь в этом, либо такое никогда не случится и никогда такого не было.
Спасибо всем.
Инфантино очень тревожно спит каждую ночь, ждет звонка.
Бельгийцы еще не знают, что они на самом деле вылетели в 1/8