Франция – главный фаворит ЧМ-2026 после 1/8 финала по версии Goal. Испания – 2-я, Аргентина – 4-я, Норвегия – 5-я

Франция остается главным фаворитом чемпионата мира по версии Goal.

Портал Goal обновил рейтинг фаворитов чемпионата мира 2026 года после стадии 1/8 финала.

Первую строчку в списке по-прежнему занимает сборная Франции . Весь топ-8 выглядит так:

1. Франция.

2. Испания.

3. Англия.

4. Аргентина.

5. Норвегия.

6. Марокко.

7. Швейцария.

8. Бельгия.

Стадия четвертьфинала ЧМ-2026 начнется в четверг, 9 июля.