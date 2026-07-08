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  4. Франция – главный фаворит ЧМ-2026 после 1/8 финала по версии Goal. Испания – 2-я, Аргентина – 4-я, Норвегия – 5-я

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Франция – главный фаворит ЧМ-2026 после 1/8 финала по версии Goal. Испания – 2-я, Аргентина – 4-я, Норвегия – 5-я
Франция остается главным фаворитом чемпионата мира по версии Goal.

Портал Goal обновил рейтинг фаворитов чемпионата мира 2026 года после стадии 1/8 финала.

Первую строчку в списке по-прежнему занимает сборная Франции. Весь топ-8 выглядит так:

1. Франция.

2. Испания. 

3. Англия.

4. Аргентина.

5. Норвегия.

6. Марокко.

7. Швейцария.

8. Бельгия.

Стадия четвертьфинала ЧМ-2026 начнется в четверг, 9 июля.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала34934 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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logoСборная Аргентины по футболу
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logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Испании по футболу

Комментарии

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9. США. Пока рано их сбрасывать со счетов.
ОтветCyberUnited
9. США. Пока рано их сбрасывать со счетов.
Хорош👏🏼
ОтветCyberUnited
9. США. Пока рано их сбрасывать со счетов.
Трамп устроит новую войну, футбольную, а потом еë остановит и назовëт себя главным миротворцем😂
Франция пока выглядит явным фаворитом, очень сильно смотрится.
для меня главный соперник французов будет Англия. Тухель кубковый блец и умеет играть в прагматичный футбол от обороны. да и Кейн с Беллингемом хорошо смотрятся.
Ответдоломит
Франция пока выглядит явным фаворитом, очень сильно смотрится. для меня главный соперник французов будет Англия. Тухель кубковый блец и умеет играть в прагматичный футбол от обороны. да и Кейн с Беллингемом хорошо смотрятся.
Комментарий скрыт
Ответдоломит
Франция пока выглядит явным фаворитом, очень сильно смотрится. для меня главный соперник французов будет Англия. Тухель кубковый блец и умеет играть в прагматичный футбол от обороны. да и Кейн с Беллингемом хорошо смотрятся.
Будет очень печально для англичан выйти в финал и просрать 3 финал за 5 лет.
Их бы за одно Евро, потом 100 лет вспоминали бы в ВБ, а 2 или 3 трофея я молчу, это было бы на века))
А так, судя по всему, будет вечное лузерство у этого поколения.
Чето мне кажется мароканцы могут дернуть французов, уж слишком в них верят. Тем более парагвай они только с пенки прошли, и не сказать, что у них было много моментов.
ОтветMen77
Чето мне кажется мароканцы могут дернуть французов, уж слишком в них верят. Тем более парагвай они только с пенки прошли, и не сказать, что у них было много моментов.
Так Франция весь матч с Парагваем играла в меньшинстве, считай. Если бы бездарный рефери не судил откровенно предвзято всю игру, убогий Парагвай уже к перерыву в меньшинстве бы играл. И это был бы вынос во вторые 45. Этот матч это отвратительный судейский фарс 👎🏽
А Франция преподала мастер-класс, в том числе на эмоциональном и психологическом уровне дикарям из Парагвая
ОтветCash_flow
Так Франция весь матч с Парагваем играла в меньшинстве, считай. Если бы бездарный рефери не судил откровенно предвзято всю игру, убогий Парагвай уже к перерыву в меньшинстве бы играл. И это был бы вынос во вторые 45. Этот матч это отвратительный судейский фарс 👎🏽 А Франция преподала мастер-класс, в том числе на эмоциональном и психологическом уровне дикарям из Парагвая
У тебя палец почему то черный.
Было бы круто, если бы чемпионом стала Норвегия.
ОтветAlex Metallov
Было бы круто, если бы чемпионом стала Норвегия.
Финал, наверное, ещё реально. Но Францию им однозначно не обыграть
ОтветМакс1996
Финал, наверное, ещё реально. Но Францию им однозначно не обыграть
Франции самой бы туда попасть
Как же все упорно из года в год верят в англичан 😂Скорее швейцарцы победят
ОтветКрасная стрела
Как же все упорно из года в год верят в англичан 😂Скорее швейцарцы победят
Про Англию..вот и я об том же. А ведь в каждом десятилетии у них бывал очень приличный состав.
Ответ&_Bishep_&
Про Англию..вот и я об том же. А ведь в каждом десятилетии у них бывал очень приличный состав.
С одной стороны да. Хорошие.Но с другой, если мы посмотрим, англичане вне Англии особо ничем не выделяются. Есть вот действительно большой игрок Кейн. Есть Беллингем. А что остальные , без многочисленных легов из себя представляют.🤷
Мой прогноз.
Он ошибочный,
Так что не напрягаться.
Бельгия обыграет Испанию, а Франция с трудом пройдет Марокко.

Аргентина обыграет Швейцарию спокойно, исключив все ошибки.
Норвегия и Англия выдадут триллер с победой Англии.
Аргентина пройдет Англию в скучной визуально, но напряжённой по внутреннему ажиотажу игре, а Франция в зрелищной игре Бельгию со множеством голов в разные стороны.
После этого болельщики Англии всем расскажут, какие аргентинцы невоспитанные, а болельщики Франции в вводущевлении будут ждать финал.
В финале Аргентина умением отбирать мяч испортит настроение французам, забьет им и обыграет их в конце.
Потом болельщики Франции и ненавистники Аргентины обвинят ФИФА, судью, напишут, что "Франция лучше" и будут писать такие вещи 4 года.

И всем нам придется ждать следующего чемпионата.
Я сильно ошибаюсь в этом, либо такое никогда не случится и никогда такого не было.
Спасибо всем.
ОтветКондуктор Локки
Мой прогноз. Он ошибочный, Так что не напрягаться. Бельгия обыграет Испанию, а Франция с трудом пройдет Марокко. Аргентина обыграет Швейцарию спокойно, исключив все ошибки. Норвегия и Англия выдадут триллер с победой Англии. Аргентина пройдет Англию в скучной визуально, но напряжённой по внутреннему ажиотажу игре, а Франция в зрелищной игре Бельгию со множеством голов в разные стороны. После этого болельщики Англии всем расскажут, какие аргентинцы невоспитанные, а болельщики Франции в вводущевлении будут ждать финал. В финале Аргентина умением отбирать мяч испортит настроение французам, забьет им и обыграет их в конце. Потом болельщики Франции и ненавистники Аргентины обвинят ФИФА, судью, напишут, что "Франция лучше" и будут писать такие вещи 4 года. И всем нам придется ждать следующего чемпионата. Я сильно ошибаюсь в этом, либо такое никогда не случится и никогда такого не было. Спасибо всем.
Я даже заскринила, так мне понравилось
ОтветКондуктор Локки
Мой прогноз. Он ошибочный, Так что не напрягаться. Бельгия обыграет Испанию, а Франция с трудом пройдет Марокко. Аргентина обыграет Швейцарию спокойно, исключив все ошибки. Норвегия и Англия выдадут триллер с победой Англии. Аргентина пройдет Англию в скучной визуально, но напряжённой по внутреннему ажиотажу игре, а Франция в зрелищной игре Бельгию со множеством голов в разные стороны. После этого болельщики Англии всем расскажут, какие аргентинцы невоспитанные, а болельщики Франции в вводущевлении будут ждать финал. В финале Аргентина умением отбирать мяч испортит настроение французам, забьет им и обыграет их в конце. Потом болельщики Франции и ненавистники Аргентины обвинят ФИФА, судью, напишут, что "Франция лучше" и будут писать такие вещи 4 года. И всем нам придется ждать следующего чемпионата. Я сильно ошибаюсь в этом, либо такое никогда не случится и никогда такого не было. Спасибо всем.
Хотелось бы такой сценарий
В любом случаи будет интересно. 4 глав фаворита , против 4 очень приличных темных лошадок. Которые выбили Сенегал Бразилию Голандию Алжир США Кот Де Ивуар Канаду Колумбию. И на их фоне кого выбили гранды. Швецию Парагвай Мексику ДР Конго Кабо Верде Египет Португалию Австрию. Мне кажется тёмные лошадки помощнее смотрятся 😊
Пока Трамп еще не знает, что «его парни» вылетели с турнира.
Инфантино очень тревожно спит каждую ночь, ждет звонка.
Бельгийцы еще не знают, что они на самом деле вылетели в 1/8
Нет веры англичанам в остальном согласен.
Как по мне Испания сильнее Франции. Вратари 50 на 50. Оборона лучше намного, центр поля в разы сильнее. Нападение да слабее, причем намного, но не нападение выигрывает титулы.
Ответj5zqdkvbjy
Как по мне Испания сильнее Франции. Вратари 50 на 50. Оборона лучше намного, центр поля в разы сильнее. Нападение да слабее, причем намного, но не нападение выигрывает титулы.
ахахах ты на приколе что ли оборона лучше, у Франции в центре Салиба топ 3 зц мира и Упамекано топ 10, кто у испании потухший Лапорта и щенок Кубаси, как там дырявят барсу 2 сезона подрял в лч напомнить?
Ответj5zqdkvbjy
Как по мне Испания сильнее Франции. Вратари 50 на 50. Оборона лучше намного, центр поля в разы сильнее. Нападение да слабее, причем намного, но не нападение выигрывает титулы.
Я бы не сказал, что оборона намного у Испании намного лучше. Плюс минус одного уровня. Педри и Родри посильнее будут Тчуамени и Рабьо. Нападение заметнее слабее, кроме Ямаля. Да и по сравнению с Евро эта Испания чуть послабее будет.
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