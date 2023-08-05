7 комментариев

По данным издания Marca, Карло Анчелотти намерен сделать Джуда Беллингема и Эдуардо Камавингу постоянными игроками полузащиты в стартовом составе «Мадрида».

Во время предсезонного тура по США оба футболиста выходили в «основе» «Реала» в каждом матче.

Карло Анчелотти использовал Беллингема в верхней части своей ромбовидной схемы, а Камавингу слева.

План по Тони Кроосу и Луке Модричу состоит в том, чтобы они влияли на игру со скамейки запасных и периодически выходили в стартовом составе.

Феде Вальверде также считается важным игроком в команде и будет в «основе» в большинстве матчей. Тем не менее, на его позиции справа очень высокая конкуренция, поэтому Феде не всегда сможет появляться на поле с первых минут.

«Реал Мадрид» проведет свой первый матч в Ла Лиге 13 августа в гостях у «Атлетика».