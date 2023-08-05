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Карло Анчелотти выбрал двух полузащитников «Мадрида», которым будет гарантированно место в «основе»

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По данным издания Marca, Карло Анчелотти намерен сделать Джуда Беллингема и Эдуардо Камавингу постоянными игроками полузащиты в стартовом составе «Мадрида».

Во время предсезонного тура по США оба футболиста выходили в «основе» «Реала» в каждом матче.

Карло Анчелотти использовал Беллингема в верхней части своей ромбовидной схемы, а Камавингу слева.

План по Тони Кроосу и Луке Модричу состоит в том, чтобы они влияли на игру со скамейки запасных и периодически выходили в стартовом составе.

Феде Вальверде также считается важным игроком в команде и будет в «основе» в большинстве матчей. Тем не менее, на его позиции справа очень высокая конкуренция,  поэтому Феде не всегда сможет появляться на поле с первых минут.

«Реал Мадрид» проведет свой первый матч в Ла Лиге 13 августа в гостях у «Атлетика».

7 комментариев

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Полузащита просто дурная у Реала. По потенциалу сильнейшая на ближайшие лет 10 как минимум.
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Милитан или Милитао?
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Ответ ParvizLNDRreal
Полузащита просто дурная у Реала. По потенциалу сильнейшая на ближайшие лет 10 как минимум.
Лучше троицы Каземиро-Модрич-Кроос всё равно уже не будет.
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Без черепашки, с Карвахалем и Менди в защите - 2е место в Ла Лиге и вылет в 1/8 ЛЧ.
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Ответ ParvizLNDRreal
Полузащита просто дурная у Реала. По потенциалу сильнейшая на ближайшие лет 10 как минимум.
но что они могут без тренера?
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Ответ Sodad
Милитан или Милитао?
Милитан ( так правильно по португальски)
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