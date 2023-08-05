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«Может быть в этом сезоне он забьет 20 голов». Тибо Куртуа рассказал, кто поможет «Реалу» заменить Бензема

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Тибо Куртуа рассказал, как в «Мадриде» будут искать замену голам Карима Бензема в следующем сезоне.

«Заменить голы Бензема? Это задача всей команды. У нас есть Вини, Родриго, Хоселу, который станет отличным нападающим для нас. Такого игрока у нас раньше не было. Феде забил около 12-14 голов в прошлом сезоне, теперь он должен попытаться забить 20», - рассудил бельгиец.

Напомним, что Карим Бензема положил конец своему блестящему периоду в испанской столице и перешел в саудовский клуб «Аль-Иттихад». Француз возглавлял атаку «Реала» с момента ухода Криштиану Роналду в 2018 году. В прошлом сезоне он был в отличной форме, забил 31 гол и отдал шесть результативных передач в 43-х матчах.

Заменить Карима Бензема будет непросто. «Реал» уже взял Хоселу в аренду на один год у «Эспаньола», Винисиус и Родриго также представляют угрозу у ворот соперника, как и Федерико Вальверде, забивший в прошлом сезоне 12 голов в 56-ти матчах.

3 комментария

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Фух а то пытался притворится что у Реала кризис по голам
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Надеюсь в этом году Анчи и Феде поспорили на эти 20 голов))
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