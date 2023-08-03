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«Реал» начнет новый сезон уже через неделю. Как игроки проводят последние дни отдыха?

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Предсезонная подготовка мадридского «Реала» завершена. Игроки только что вернулись из США, где провели почти месяц вдали от дома.

Теперь у них есть несколько дней отдыха, прежде чем они вернутся к тренировкам в воскресенье. Вот несколько фотографий игроков «Реала», проводящих время с друзьями и семьей:

Феде Вальверде с Миной Бониной и детьми.

Давид Алаба с Шалимар Хеппнер.

Браим Диас празднует свой 24-й день рождения в кругу семьи.

Вини и Милитао проводят время с Неймаром.

«Реал» начнет сезон в субботу, 12 августа, встречей с «Атлетик Бильбао».

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