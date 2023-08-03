«Реал» начнет новый сезон уже через неделю. Как игроки проводят последние дни отдыха?
Предсезонная подготовка мадридского «Реала» завершена. Игроки только что вернулись из США, где провели почти месяц вдали от дома.
Теперь у них есть несколько дней отдыха, прежде чем они вернутся к тренировкам в воскресенье. Вот несколько фотографий игроков «Реала», проводящих время с друзьями и семьей:
Феде Вальверде с Миной Бониной и детьми.
Давид Алаба с Шалимар Хеппнер.
Браим Диас празднует свой 24-й день рождения в кругу семьи.
Вини и Милитао проводят время с Неймаром.
«Реал» начнет сезон в субботу, 12 августа, встречей с «Атлетик Бильбао».
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