Предсезонная подготовка мадридского «Реала» завершена. Игроки только что вернулись из США, где провели почти месяц вдали от дома.

Теперь у них есть несколько дней отдыха, прежде чем они вернутся к тренировкам в воскресенье. Вот несколько фотографий игроков «Реала», проводящих время с друзьями и семьей:

Феде Вальверде с Миной Бониной и детьми.

Давид Алаба с Шалимар Хеппнер.

Браим Диас празднует свой 24-й день рождения в кругу семьи.

Вини и Милитао проводят время с Неймаром.

«Реал» начнет сезон в субботу, 12 августа, встречей с «Атлетик Бильбао».