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Трансфер Гюлера расширил возможности «Реала» в центре поля. Глубина полузащиты «Мадрида» впечатляет

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Арда Гюлер стал новым игроком «Реала», контракт с юношей рассчитан до 2029 года. По данным A Spor, за турка «сливочные» заплатили «Фенербахче» 20+10 млн евро.

Арда будет выступать за «королевский клуб» под 24-м номером, который меньше месяца принадлежал Вальехо. Хесус во второй раз за лето сменит игровой номер – он уже отдал Беллингему свою «пятерку».

Трансферное окно в Испании открылось совсем недавно, но «Мадрид» уже успел перевыполнить план по усилению полузащиты. После подписания Гюлера и Беллингема центр поля у «сливочных» укомплектован отлично.

Глубина полузащиты «Реала» впечатляет:

Действительно, в следующем сезоне у Анчелотти будет богатый выбор полузащитников.

Трансферы молодых Гюлера и Беллингема – умный стратегический ход руководства «сливочных». В следующем сезоне команду почти наверняка покинут Модрич и Кросс. Уже сейчас в команде есть достойная замена легендам «Мадрида». Лука, к слову, пообещал, что после ухода на пенсию отдаст свою «десятку» Арде, утверждает турецкий журналист Волкан Демир.

Как вам нынешняя полузащита «Реала»? Какие позиции еще стоит укрепить «Реалу» этим летом?

2 комментария

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Rail Ragimkhanov
Все таки не считаю Вальверде чистым полузащитником , без разницы центральным опорным или атакующим . Все же он скорее к группе атаки больше относится , и относился ранее
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