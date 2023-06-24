Приедет вслед за Мбаппе?

Трансфер правого защитника не входит в планы «Реала» на это лето, но в скором времени клубу придется этим озаботиться, так как он, вероятно, понадобится в ближайшие несколько лет, особенно если Дани Карвахаль продолжит совершать такие же ошибки на поле, как в сезоне 2022/23.

Когда придет время, Ашраф Хакими может стать тем, кого захочет подписать «Мадрид». Марокканский футболист прошел через академию «Лос Бланкос», прежде чем уйти в миланский «Интер» в 2020 году.

Сейчас он выступает за «Пари Сен-Жермен», но ходят слухи, что игрок не намерен надолго задерживаться в Париже, особенно после того, как французскую столицу покинет его близкий друг Килиан Мбаппе.

В беседе с AS агент защитника Алехандро Камано обозначил, что его клиент был бы рад интересу со стороны «сливочных»:

«Ашраф был далеко от «Реала» на протяжении пяти лет, но он всегда был и остается его домом, этот клуб у него в сердце. Если «Реал» захочет подписать его, мы выслушаем. Он болеет за «Реал Мадрид», но теперь наш проект — это «ПСЖ».

Великие игроки всегда стремятся в «Реал». Сколько игроков хотело бы туда попасть? Ашраф жил этим, и ценности клуба повлияли на его формирование».

Еще неизвестно, захочет ли «Мадрид» вернуть своего воспитанника в ближайшем будущем, но сам игрок, очевидно, не отказался бы от такой переспективы.