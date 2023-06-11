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Беллингем попросил «Реал» дать ему номер, который много значит для игрока. Но есть одна проблема

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Придется договариваться.

Джуд Беллингем хочет играть в «Реале» под номером 22, сообщило сегодня издание Relevo.

Эта цифра имеет особое значение для игрока — №22 олицетворяет его способность играть на любой позиции в полузащите.

Он выступал под этим номером на протяжении всей своей карьеры: в сборной Англии, «Дортмунде» и «Бирмингем Сити». В его детском клубе 22 даже закреплен за Джудом навсегда — нечасто номер выводят из оборота в знак признания достижений 17-летнего игрока. 

Есть только одна проблема — в настоящее время он занят Антонио Рюдигером. Однако Джуд все еще может получить номер, если хорошо попросит своего будущего партнера по команде.

Если договориться все же не выйдет, Беллингему придется выбрать из двух других вариантов: номер 5, который ранее носил его кумир Зинедин Зидан, а в настоящее время занят Хесусом Вальехо, или освободившийся номер 7, который ему активно предлагает клуб.

9 комментариев

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Lifar Skladchikov
Рюди думаю уступит
понимает, что Джуд мальчишка и ему будет нужна поддержка такая на старте
+19
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+19
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Спартак Уокер
Пусть берет номер Зидана может он принесёт ему удачу
+10
0
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Геннадий Чеботарев
Ответ Lifar Skladchikov
Рюди думаю уступит понимает, что Джуд мальчишка и ему будет нужна поддержка такая на старте
я тоже так думаю
+9
-1
+8
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LaffyTaffy
7кой вообще нельзя раскидываться, уже один раз отдали кому попало
+2
0
+2
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Maggio 13
Рюдигеру больше подходит #5
+1
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Ismail Seraliew
Нет номер 5 лучшая
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Камил Мамедов
Рюдигер и 20 может взять, который после Вини освободится, или эту же 5-ку
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Ruslan3132
Руди возьмет 5, Джуд 22. Проблем не вижу. Не удивлюсь, если 7 дадут Родриго, 11 Вини, 9ку оставят будущему основному ЦН.
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Низом Хурсанов
Ответ Lifar Skladchikov
Рюди думаю уступит понимает, что Джуд мальчишка и ему будет нужна поддержка такая на старте
И сам возьмёт номер 7)
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