9 комментариев

Придется договариваться.

Джуд Беллингем хочет играть в «Реале» под номером 22, сообщило сегодня издание Relevo.

Эта цифра имеет особое значение для игрока — №22 олицетворяет его способность играть на любой позиции в полузащите.

Он выступал под этим номером на протяжении всей своей карьеры: в сборной Англии, «Дортмунде» и «Бирмингем Сити». В его детском клубе 22 даже закреплен за Джудом навсегда — нечасто номер выводят из оборота в знак признания достижений 17-летнего игрока.

Есть только одна проблема — в настоящее время он занят Антонио Рюдигером. Однако Джуд все еще может получить номер, если хорошо попросит своего будущего партнера по команде.

Если договориться все же не выйдет, Беллингему придется выбрать из двух других вариантов: номер 5, который ранее носил его кумир Зинедин Зидан, а в настоящее время занят Хесусом Вальехо, или освободившийся номер 7, который ему активно предлагает клуб.