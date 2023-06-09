Игроки «Мадрида» наслаждаются летним отдыхом 🌞
Игроки «Мадрида» ушли на заслуженный отдых после изматывающего сезона. Вот несколько кадров футболистов на каникулах.
Тибо Куртуа со своей невестой Мишель Герциг в настоящее время наслаждаются отдыхом на побережье Амальфи в Италии.
Новичка «Реала» Джуда Беллингема видели прогуливающимся по пляжу Миконоса.
Камавинга веселится в Дубае.
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А Феде Вальверде отвез свою семью в городской заповедник Сафари Мадрид.
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