Говорит Мадрид
Блог

Игроки «Мадрида» наслаждаются летним отдыхом 🌞

Клубы Клубы
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Ла Лига Ла Лига
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Игроки «Мадрида» ушли на заслуженный отдых после изматывающего сезона. Вот несколько кадров футболистов на каникулах.

Тибо Куртуа со своей невестой Мишель Герциг в настоящее время наслаждаются отдыхом на побережье Амальфи в Италии.

 

Новичка «Реала» Джуда Беллингема видели прогуливающимся по пляжу Миконоса.

Камавинга веселится в Дубае.

Винисиус тусуется в Лондоне в компании Jay-Z.

А Феде Вальверде отвез свою семью в городской заповедник Сафари Мадрид.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Феде решил навестить Тибо Куртуа)
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жасулан Семей
Фотограф снимавший Джуда, взял бы камеру чуть правее
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kel.Tu
а кто же проходит медосмотр в Реале вместо Джуда?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Байгазы Козтимесин
Ответ Жасулан Семей
Фотограф снимавший Джуда, взял бы камеру чуть правее
Сам Джуд тоже рад смотреть)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий