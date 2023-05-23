В 36-м туре Ла Лиги «Мадрид» принимал на «Сантьяго Бернабеу» «Райо Вальекано».

Встреча началась с масштабной акции в поддержку Винисиуса. Футболисты «королевского клуба» вышли на поле в футболках бразильца, фанаты подготовили специальный баннер, а на 20-й минуте Жуниор получил овации от всего стадиона.

Счет был открыт на 31-й минуте. После классной атаки «сливочных» Бензема забил с передачи Вальверде. Под занавес тайма «Реал» мог увеличить свое преимущество, если бы Родриго не споткнулся в чужой штрафной.

Счет оставался неизменным до 84-й минуты, когда «Райо» сравнял. Казалось, «Мадрид» потеряет очки во втором матче подряд, но Родриго решил реабилитироваться за падение в первой половине встречи. На 89-й минуте бразилец забил после передачи Себальоса.

«Сливочные» вырывают победу со счетом 2:1 на последних минутах игры.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Райо Вальекано»

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