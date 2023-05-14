Прошедший матч с «Хетафе» на «Сантьяго Бернабеу» стал 200-м для Феде Вальверде в составе «Мадрида». Полузащитник добрался до этой цифры после пяти сезонов в первой команде, за время которых он выиграл Лигу чемпионов, дважды Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, дважды Ла Лигу, Кубок Короля и два Суперкубка Испании.

Феде отыграл 135 матчей в Ла Лиге, 38 в Лиге чемпионов, 17 в Кубке Короля, 7 в Суперкубке Испании, 2 на Клубном чемпионате мира и 1 в Суперкубке Европы. В этом сезоне Вальеверде побил свой рекорд по количеству игрового времени, приняв участие в 52-х встречах «Реала». Кроме того, текущий сезон стал самым успешным для уругвайца, как для бомбардира – Феде отметился 12 голами и 5 результативными передачами.

Так держать, Феде!