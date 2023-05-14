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Феде Вальверде сыграл свой 200-й матч за «Мадрид»

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Прошедший матч с «Хетафе» на «Сантьяго Бернабеу» стал 200-м для Феде Вальверде в составе «Мадрида». Полузащитник добрался до этой цифры после пяти сезонов в первой команде, за время которых он выиграл Лигу чемпионов, дважды Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, дважды Ла Лигу, Кубок Короля и два Суперкубка Испании.

Феде отыграл 135 матчей в Ла Лиге, 38 в Лиге чемпионов, 17 в Кубке Короля, 7 в Суперкубке Испании, 2 на Клубном чемпионате мира и 1 в Суперкубке Европы. В этом сезоне Вальеверде побил свой рекорд по количеству игрового времени, приняв участие в 52-х встречах «Реала». Кроме того, текущий сезон стал самым успешным для уругвайца, как для бомбардира – Феде отметился 12 голами и 5 результативными передачами.

Так держать, Феде!

4 комментария

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Андрей Хенто
Бизон. Мои поздравления Феде, надеюсь, что впереди у него еще огромное количество матчей за Королевский клуб, большое количество трофеев, красивых дальних голов и капитанская повязка в Мадриде.
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MVL
Плюс может наносить удары из-за пределов стадиона.
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Спартак Уокер
Думаю в будущем он станет легендой Мадрида
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Ivang King
Жаль что сбавил после чм, а форму так и не получается набрать, благо есть характер, в любом состоянии заставит соперника закинуть язык на плечо.
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