Трудная победа.

Команда Карло Анчелотти с минимальным счетом и с экспериментальным составом смогла обыграть «Хетафе» − 1:0. Единственный гол на счету Марко Асенсио.

В матче отсутствовал Карим Бензема, а на скамейке запасных остались Тони Кроос, Лука Модрич и Винисиус Жуниор. Свой очередной шанс наконец получил Эден Азар и за час игрового времени ничем не запомнился.

Лучший игрок матча − Орельен Тчуамени. Француз сегодня просто бил рекорды: он 118 раз коснулся мяча, выполнил 93 передачи с точностью 95,9%, провел три из трех успешных попыток дриблинга, заработал 4 фола, совершил 4 отбора, 2 перехвата и 1 вынос. Кроме этого победил в 11 из 13 единоборств. Настоящая скала в центре поля!

Худший игрок матча − Федерико Вальверде. Ушел с поля одновременно с Азаром, в активе − один заблокированный удар и несколько забеганий в офсайд.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча против «Хетафе»? Пишите в комментариях.