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Лучший − Тчуамени, худший − Вальверде. Оценки игроков «Мадрида» за матч против «Хетафе»

Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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Трудная победа.

Команда Карло Анчелотти с минимальным счетом и с экспериментальным составом смогла обыграть «Хетафе» − 1:0. Единственный гол на счету Марко Асенсио.

В матче отсутствовал Карим Бензема, а на скамейке запасных остались Тони Кроос, Лука Модрич и Винисиус Жуниор. Свой очередной шанс наконец получил Эден Азар и за час игрового времени ничем не запомнился.

Лучший игрок матча − Орельен Тчуамени. Француз сегодня просто бил рекорды: он 118 раз коснулся мяча, выполнил 93 передачи с точностью 95,9%, провел три из трех успешных попыток дриблинга, заработал 4 фола, совершил 4 отбора, 2 перехвата и 1 вынос. Кроме этого победил в 11 из 13 единоборств. Настоящая скала в центре поля!

Худший игрок матча − Федерико Вальверде. Ушел с поля одновременно с Азаром, в активе − один заблокированный удар и несколько забеганий в офсайд.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча против «Хетафе»? Пишите в комментариях.

6 комментариев

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Иван Воронин
пофиг на эти оценки, что там с Камавингой???
+7
0
+7
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Андрей Хенто
Здоровья Камавинге, надеюсь, что с ним будет все в порядке. Тчуамени очень понравился, классную игру провел.
+4
0
+4
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VuNePonimaete
Какой же Азар кусок 💩
Камавинге здоровья, надеюсь там просто ушиб
+3
0
+3
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VuNePonimaete
Место Хетафе в Сегунде, надеюсь Валенсия в борьбе за выживание обойдет их, а эти костоломы наряду с этим каратистом тренером в этой Сегунде пусть сгниют. фолы 5-23 ... 🤬
0
0
0
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Владимир Ожигнед
Что с Эдиком? Але?
0
0
0
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Никита Никулин
Автор
Ответ Иван Воронин
пофиг на эти оценки, что там с Камавингой???
Танцует https://twitter.com/MadridTotal_/status/1657494719243468800
0
0
0
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