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Вальверде неосозннано создал мем, подчеркивающий величие «Реала». Фанаты в восторге

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«Футболка с номером 15 не такая уж особенная. Что было бы особенным, так это выиграть еще одну Лигу чемпионов с «Мадридом». Она станет такой же по порядку, что и мой номер», – сказал Феде Вальверде в недавнем интервью MSN.

Похоже, уругваец неосознанно подчеркнул величие мадридского «Реала». Игроки настолько «устали» от побед в Лиге чемпионов, что ищут мотивацию в нефутбольных деталях.

Фанаты в восторге от слов Вальверде. Твит с забавным комментарием собрал уже 45 тысяч лайков:

«Мы выигрывали Лигу чемпионов так много раз, что у наших игроков нет серьезных причин бороться за нее снова. Ну как вы можете сказать, что хотите выиграть 15-ю ЛЧ лишь потому, что ее порядковый номер соответсвует номеру на футболке?».

Valverde turns 24 | Real Madrid CF

1 комментарий

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Геннадий Чеботарев
молодые парни,а дух мадридизма уже зашкаливает.
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