«Футболка с номером 15 не такая уж особенная. Что было бы особенным, так это выиграть еще одну Лигу чемпионов с «Мадридом». Она станет такой же по порядку, что и мой номер», – сказал Феде Вальверде в недавнем интервью MSN.

Похоже, уругваец неосознанно подчеркнул величие мадридского «Реала». Игроки настолько «устали» от побед в Лиге чемпионов, что ищут мотивацию в нефутбольных деталях.

Фанаты в восторге от слов Вальверде. Твит с забавным комментарием собрал уже 45 тысяч лайков:

«Мы выигрывали Лигу чемпионов так много раз, что у наших игроков нет серьезных причин бороться за нее снова. Ну как вы можете сказать, что хотите выиграть 15-ю ЛЧ лишь потому, что ее порядковый номер соответсвует номеру на футболке?».