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2 игрока «Реала» сыграют против «Сити» с травмой. Анчелотти настоял

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Лука Модрич и Феде Вальверде сыграют против «Манчестер Сити» через травмы, сообщает Relevo.

Вальверде уже несколько недель страдает от боли в ноге, но врачи разрешили ему сыграть с «Ман Сити».

Модрич прошел обследование из-за травмы подколенного сухожилия, которую он получил в матче с «Жироной» в апреле, и было установлено, что он не будет на 100% готов сыграть против «Ман Сити».

Однако Карло Анчелотти настоял, чтобы 37-летний полузащитник вышел в стартовом составе «Ман Сити».

«Полузащита на матч с «Ман Сити»? У меня все предельно ясно. Модрич точно сыграет», – сказал Анчелотти во время пресс-конференции в понедельник.

Если Модричу не повезет и во время игры у него случится рецидив травмы подколенного сухожилия, он может выбыть на несколько месяцев. Огромный риск для хорвата.

Modric, Valverde start in a 4-3-3: How Real Madrid could line up against Barcelona - Madrid Universal

9 комментариев

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Андрей Хенто
Не Карло настоял, а они сами готовы пойти на жертвы ради игры против Сити. Вот на кого надо равняться. Особенно это касается Модрича, человеку через пару месяцев 38, выиграл все что только возможно в клубном футболе с Мадридом и не раз. Должен был быть готов по самым оптимистичным раскладам только к ответной игре против Сити, но Лука сделал все от себя зависящее и хоть не в полной мере, но готов выйти на поле. Эталон.
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ZenitTop
Вот они настоящие футболисты через травму играют молодцы
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JealousOne
зачем рисковать здоровьем игроков в матче, где и так все понятно
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Davron Mamadzhanov
Дай бог чтоб ещё хуже не стало.
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Real_v_dushe
Модрич умеет играть с травмами, тут ничего такого нет, старая школа
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Геннадий Чеботарев
Ответ Андрей Хенто
Не Карло настоял, а они сами готовы пойти на жертвы ради игры против Сити. Вот на кого надо равняться. Особенно это касается Модрича, человеку через пару месяцев 38, выиграл все что только возможно в клубном футболе с Мадридом и не раз. Должен был быть готов по самым оптимистичным раскладам только к ответной игре против Сити, но Лука сделал все от себя зависящее и хоть не в полной мере, но готов выйти на поле. Эталон.
а то что они могут усугубить травму это ты считаешь нормально? ни один нормальный тренер не стал бы рисковать здоровьем игрока. это не героизм,а преступление. и если анчелоти их поставит на игру,то он большой мудило.
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Setdow Kazuto
Ответ Андрей Хенто
Не Карло настоял, а они сами готовы пойти на жертвы ради игры против Сити. Вот на кого надо равняться. Особенно это касается Модрича, человеку через пару месяцев 38, выиграл все что только возможно в клубном футболе с Мадридом и не раз. Должен был быть готов по самым оптимистичным раскладам только к ответной игре против Сити, но Лука сделал все от себя зависящее и хоть не в полной мере, но готов выйти на поле. Эталон.
Как всегда гениальные комментарии от тебя)🥰 не пропадай)
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rozikmusoev@gmail.com
Ответ JealousOne
зачем рисковать здоровьем игроков в матче, где и так все понятно
Что понятно?
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