9 комментариев

Лука Модрич и Феде Вальверде сыграют против «Манчестер Сити» через травмы, сообщает Relevo.

Вальверде уже несколько недель страдает от боли в ноге, но врачи разрешили ему сыграть с «Ман Сити».

Модрич прошел обследование из-за травмы подколенного сухожилия, которую он получил в матче с «Жироной» в апреле, и было установлено, что он не будет на 100% готов сыграть против «Ман Сити».

Однако Карло Анчелотти настоял, чтобы 37-летний полузащитник вышел в стартовом составе «Ман Сити».

«Полузащита на матч с «Ман Сити»? У меня все предельно ясно. Модрич точно сыграет», – сказал Анчелотти во время пресс-конференции в понедельник.

Если Модричу не повезет и во время игры у него случится рецидив травмы подколенного сухожилия, он может выбыть на несколько месяцев. Огромный риск для хорвата.