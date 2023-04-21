Летом может перейти в клуб.

По данным Diario AS, «Мадрид» будет внимательно следить за Габриэлем Вейгой в очном субботнем матче против «Сельты».

20-летний атакующий полузащитник хоть и не стал приоритетной целью «сливочных», но все равно находится в их шорт-листе.

«Он мне нравится. Он хороший игрок, как и Яго Аспас», − сказал Анчелотти перед игрой.

Сумма отступных за Вейгу составляет 40 млн евро. В этом сезоне за 31 матч он забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.