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В игре против «Сельты» «Мадрид» будет наблюдать за одним игроком. Его выделил Анчелотти

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Габриэль Вейга Габриэль Вейга
Футбол Футбол

Летом может перейти в клуб.

По данным Diario AS, «Мадрид» будет внимательно следить за Габриэлем Вейгой в очном субботнем матче против «Сельты».

20-летний атакующий полузащитник хоть и не стал приоритетной целью «сливочных», но все равно находится в их шорт-листе.

«Он мне нравится. Он хороший игрок, как и Яго Аспас», − сказал Анчелотти перед игрой.

Сумма отступных за Вейгу составляет 40 млн евро. В этом сезоне за 31 матч он забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.

4 комментария

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MADRiD_00
Кто видел, тот поймёт. Парень действительно хорошо играет!
+7
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Андрей Хенто
Он действительно очень хорош, потенциал у парня огромный.
+4
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Makar Tert
Перспективный паренёк. Посмотрим сегодня на него
+1
0
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Экселлент
Сегодня на нескольких ресурсах уже опровергли информацию о том,что Мадрид рассматривает данного игрока.
0
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