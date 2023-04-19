18 комментариев

«Реал» высадил «Челси» из 1/4 ЛЧ: в ответной встрече «Мадрид» выиграл 2:0, оба забил Родриго. Кажется, он слишком часто забивает в этом турнире.

Бразилец сыграл 1813 минут в Лиге чемпионов (это 20 90-минуток), хотя только 15 раз выходил в старте и 22 матча начинал на скамейке. За такое скромное игровое время Родриго оформил 15+9 – это 1 результативное действие на 75 минут. И это больше, чем у Винисиуса.

Вини сыграл 3057 минут, оформил 14+17, на выходе: 99 минут на результативное действие.

Уже в 22 года Родриго – в двух голах от четвертого лучшего бомбардира «Реала» в ЛЧ.

Но взгляните, какие имена выше него:

• Роналду: 105 мячей;

•.Бензема: 78;

• Рауль: 66;

• Мориентес: 17;

• Бэйл: 16;

• Фигу: 16;

• Роберто Карлос: 16;

• Родриго: 15.

Меньше минут на гол потратили только Роналду и Бензема.