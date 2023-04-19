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Родриго – будущий король ЛЧ. Забивает слишком часто и вот-вот станет 4-м бомбардиром в истории «Реала»

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«Реал» высадил «Челси» из 1/4 ЛЧ: в ответной встрече «Мадрид» выиграл 2:0, оба забил Родриго. Кажется, он слишком часто забивает в этом турнире.

Бразилец сыграл 1813 минут в Лиге чемпионов (это 20 90-минуток), хотя только 15 раз выходил в старте и 22 матча начинал на скамейке. За такое скромное игровое время Родриго оформил 15+9 – это 1 результативное действие на 75 минут. И это больше, чем у Винисиуса.

Вини сыграл 3057 минут, оформил 14+17, на выходе: 99 минут на результативное действие.

Уже в 22 года Родриго – в двух голах от четвертого лучшего бомбардира «Реала» в ЛЧ.

Но взгляните, какие имена выше него:

• Роналду: 105 мячей;

•.Бензема: 78;

• Рауль: 66;

• Мориентес: 17;

• Бэйл: 16;

• Фигу: 16;

• Роберто Карлос: 16;

• Родриго: 15.

Меньше минут на гол потратили только Роналду и Бензема.

18 комментариев

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Bolvan
Помню с хетрика Галасатараю все начиналось
+19
-1
+18
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v.dug1n
Серый кардинал Реал в ЛЧ
+13
-2
+11
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Совесть Черданцева
Ответ Decard Show
Все молодые таланты сильно фанатеет от Португальца7: Мбаппе Родриго Мудрик Гарначо ( он же аргентинец) Рис Джеймс Вини Антонио
ПРИЧЁМ. ТУТ. ЭТО?
+5
0
+5
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FinoAllaFine FJ
Ответ Японч
До ЛЧ у Реала разве не было бомбардиров в КЕЧ? Или история началась только в 1991 году?
написано же ЛЧ. Если бы считалось и КЕЧ то это бы уточнили
+4
0
+4
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Serguto12
У него больше чем у вини?
+3
0
+3
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Японч
До ЛЧ у Реала разве не было бомбардиров в КЕЧ? Или история началась только в 1991 году?
+3
0
+3
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Yeldos Arystanbek
Первый матч в ЛЧ начинал хет-триком
+3
0
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Akosha Akbarov
Ответ Bolvan
Помню с хетрика Галасатараю все начиналось
Идеальным был хет-трик
+3
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дамьен
Я думаю Роналду догонит за карьеру
+7
-4
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Right Authoritarianism
Далеко пойдет!
+2
0
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Андрей Хенто
У Родриго потенциал огромнейший, стабильности бы ему и тогда он мог бы котироваться не ниже, чем тот же Винисиус.
+2
0
+2
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Джавез Тилл
Индус сильно недооценен...
+2
0
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ilmir84
с приходом Эндрика у Мадрида будет бразильское трио VER и по сути начнут их сравнивать с ВВС
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-1
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FinoAllaFine FJ
Ответ Японч
До ЛЧ у Реала разве не было бомбардиров в КЕЧ? Или история началась только в 1991 году?
2 совершенно разных турнира, несмотря на то что ЛЧ преемник
+1
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Бухгалтер2021
пару голов сити и парочку в финале миланским
+1
-1
0
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Decard Show
Все молодые таланты сильно фанатеет от Португальца7:

Мбаппе
Родриго
Мудрик
Гарначо ( он же аргентинец)
Рис Джеймс
Вини
Антонио
+5
-5
0
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Павел Слободенюк
А как же Мбаппе и Холанд?)
0
0
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Befire
Криш конечно поднял Реал на нереальный уровень. До него только Рауль пукнул на 66 голов в ЛЧ, остальные днища. А с его приходом и он сам, и Бензема с его ассистов начал разрывать. Роналдыч топ конечно. До него были Галактикос, а благодаря ему стали Космонавтикус.
0
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