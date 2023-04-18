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Родриго – лучший, Асенсио – худший: оценки игроков «Реала» за матч против «Челси»

Марко Асенсио Марко Асенсио
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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«Реал» вновь забил «Челси» два мяча.

В ответной встрече команд «синие» выглядели намного интереснее, чем в первом матче 1/4 финала ЛЧ. Классный момент был у Канте, а в концовке первого тайма Кукурелья мог вывести свою команду вперед, но Куртуа остановил испанца эффектным сейвом.

А после перерыва Тибо на глазах у фанатов «Челси» поцеловал эмблему «Мадрида». Так бельгиец ответил на свист с трибун «Стэмфорд Бридж».

Во втором тайме «Мадрид» вспомнил о своем звании короля Лиги чемпионов. На 58-й минуте после блистательной атаки «сливочных» Родриго открыл счет с передачи Винисиуса. Гол Гоэс отметил фирменным празднованием Роналду. На 80-й минуте Родриго оформил дубль, в этом полузащитнику помог Вальверде.

По сумме двух матчей «Реал» обыгрывает соперника со счетом 4:0. После ответной встречи «Баварии» и «Ман Сити» команда Анчелотти узнает своего соперника по полуфиналу ЛЧ.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Челси» от Sofascore

Как вам матч? Какого соперника для «Мадрида» в 1/2 турнира хотите видеть?

5 комментариев

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Yubaba
Родриго максимальная умница, в нужный момент он тушит соперников. Никогда не забуду ответный полуфинал прошлого года.
Куртуа сегодня герой не меньше.
+10
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Андрей Хенто
Я бы назвал лучшим Тибо, именно он сделал важнейший сэйв в матче перед самым перерывом. Да и по ходу игры неоднократно выручал, за Родриго тоже очень рад. От комбинации в моменте со вторым голом получил эстетическое удовольствие.
+7
-1
+6
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белошип
Родриго ждёт своих ’0лчных’ клиентов)
+2
-1
+1
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_Amelina_ Landau
"Какого соперника хотите"? Можно Андерлехт - раз такая пьянка? )) У кого-нибудь есть сомнения, что МС в полуфинале?
+1
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Cevin Cigan
Я больше соглашусь с оценками наблюдателями УЕФА,чем с этими от Sofascore. Кто эти оценки ставил? Робот - компьютер? Тони Кроос сыграл один из лучших матчей(по крайней мере намного лучше Модрича),а он в "конце соревнования"? Если бы не он и особенно Вальверде,то у нас были бы огромные проблемы в этой игре(учитывая слабую игру Вини,Бензина и упомянутого Модрича)Да,кстати,у технарей из УЕФА именно Вальверде стал лучшим по оценкам(и я соглашусь с этим,отличный матч! А в ситуации со вторым голом - это космос!)
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