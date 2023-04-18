«Реал» вновь забил «Челси» два мяча.

В ответной встрече команд «синие» выглядели намного интереснее, чем в первом матче 1/4 финала ЛЧ. Классный момент был у Канте, а в концовке первого тайма Кукурелья мог вывести свою команду вперед, но Куртуа остановил испанца эффектным сейвом.

А после перерыва Тибо на глазах у фанатов «Челси» поцеловал эмблему «Мадрида». Так бельгиец ответил на свист с трибун «Стэмфорд Бридж».

Во втором тайме «Мадрид» вспомнил о своем звании короля Лиги чемпионов. На 58-й минуте после блистательной атаки «сливочных» Родриго открыл счет с передачи Винисиуса. Гол Гоэс отметил фирменным празднованием Роналду. На 80-й минуте Родриго оформил дубль, в этом полузащитнику помог Вальверде.

По сумме двух матчей «Реал» обыгрывает соперника со счетом 4:0. После ответной встречи «Баварии» и «Ман Сити» команда Анчелотти узнает своего соперника по полуфиналу ЛЧ.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Челси» от Sofascore

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