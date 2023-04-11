Алекс Баэна обратился в полицию после того, как на него напал полузащитник «Реала».

Супруга Вальверде Мина Бонино выложила пост в Твиттер: «Представьте, что когда вы на 14 неделе беременности, вам говорят, что ваш ребенок не родится, что у него трисомия, несовместимая с жизнью, что вы можете выбрать: прервать беременность или подождать инвазивных тестов, а получение результатов занимает более месяца…

Представьте, как вам говорят, что вы можете родить мертвого ребенка, что восстановление происходит быстро и что через два-три месяца вы можете попробовать еще раз. Представьте себе, что тем временем соцсети выражают мне соболезнования в связи с тем, что ходят слухи, что я потеряла ребенка.

Представьте, что с первых дней января по 10 февраля пока не пришли окончательные результаты, я находилась в своей постели каждый день, вынашиваю ребенка, про кторого которого Я НЕ ЗНАЮ, СМОЖЕТ ЛИ ОН РОДИТЬСЯ, а между тем жизнь идет своим чередом. Представьте себе, что творилось в моей голове и что мне пришлось пережить.

И после этого всего вам говорят, что вы «пользуетесь» несчастьем. Это разбивает мне сердце, это правда. Слова ранят больше, чем любой удар, и я не готова снова пережить все это.

Мы никогда не подстрекали к насилию. Мне жаль, что поступили угрозы, которые я тоже получаю, но это вне зоны моей ответственности. Я не рассказывала, насколько плохими были эти два месяца неопределенности. Я не хочу распространяться на эту тему, пожалуйста. После всего, что мы пережили, меня ранит тот факт, что мне приходится читать о том, что мы воспользовались несчастьем.

Есть Бог, который все видит, который знает реальность, и мы спокойны, но кто-то теребит рану, которая даже не затянулась, потому что, пока ребенок не родится, у меня не будет покоя. Есть границы, которые нельзя переходить. Не все в жизни справедливо. Есть ограничения. А предела достигает прямая боль, которую кто-то может причинить.

Семья прежде всего. И я всегда говорила, что футбол — это наименее важная из самых важных вещей. Наша награда в том, что беременность продолжается, и мы НИКОГДА не воспользуемся такой ситуацией. Спасибо за понимание».

После домашнего поражения «Реала» от «Вильярреала» (2:3) гораздо больше обсуждают не почти потерянные шансы на чемпионство, а инцидент между мадридцем Феде Вальверде и полузащитником гостей Алекса Баэной.

Уругваец из «Мадрида» подошел к сопернику после игры и ударил его по лицу. Marca пишет, что у полиции есть видео. Предполагается, что Баэна спровоцировал это оскорблениями на очень личную тему.