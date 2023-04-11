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«Мы бы никогда бы не воспользовались такой ситуацией»: жена Вальверде ответила на заявление Баэны

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Алекс Баэна обратился в полицию после того, как на него напал полузащитник «Реала».

«Мы бы никогда не воспользовались такой ситуацией»: партнер Вальверде ответил на заявление Баэны

Супруга Вальверде Мина Бонино выложила пост в Твиттер: «Представьте, что когда вы на 14 неделе беременности, вам говорят, что ваш ребенок не родится, что у него трисомия, несовместимая с жизнью, что вы можете выбрать: прервать беременность или подождать инвазивных тестов, а получение результатов занимает более месяца…

Представьте, как вам говорят, что вы можете родить мертвого ребенка, что восстановление происходит быстро и что через два-три месяца вы можете попробовать еще раз. Представьте себе, что тем временем соцсети выражают мне соболезнования в связи с тем, что ходят слухи, что я потеряла ребенка.

Представьте, что с первых дней января по 10 февраля пока не пришли окончательные результаты, я находилась в своей постели каждый день, вынашиваю ребенка, про кторого которого Я НЕ ЗНАЮ, СМОЖЕТ ЛИ ОН РОДИТЬСЯ, а между тем жизнь идет своим чередом. Представьте себе, что творилось в моей голове и что мне пришлось пережить.

И после этого всего вам говорят, что вы «пользуетесь» несчастьем. Это разбивает мне сердце, это правда. Слова ранят больше, чем любой удар, и я не готова снова пережить все это.

Мы никогда не подстрекали к насилию. Мне жаль, что поступили угрозы, которые я тоже получаю, но это вне зоны моей ответственности. Я не рассказывала, насколько плохими были эти два месяца неопределенности. Я  не хочу распространяться на эту тему, пожалуйста. После всего, что мы пережили, меня ранит тот факт, что мне приходится читать о том, что мы воспользовались несчастьем.

Есть Бог, который все видит, который знает реальность, и мы спокойны, но кто-то теребит  рану, которая даже не затянулась, потому что, пока ребенок не родится, у меня не будет покоя. Есть границы, которые нельзя переходить. Не все в жизни справедливо. Есть ограничения. А предела достигает прямая боль, которую кто-то может причинить.

Семья прежде всего. И я всегда говорила, что футбол — это наименее важная из самых важных вещей. Наша награда в том, что беременность продолжается, и мы НИКОГДА не воспользуемся такой ситуацией. Спасибо за понимание».

После домашнего поражения «Реала» от «Вильярреала» (2:3) гораздо больше обсуждают не почти потерянные шансы на чемпионство, а инцидент между мадридцем Феде Вальверде и полузащитником гостей Алекса Баэной.

Уругваец из «Мадрида» подошел к сопернику после игры и ударил его по лицу. Marca пишет, что у полиции есть видео. Предполагается, что Баэна спровоцировал это оскорблениями на очень личную тему.

 

4 комментария

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RUS-TOMSK
Где комментарии Вальверде - почему он молчит? даже его жена высказалась - но нечего толком не сказала за своего мужа? Сомневаюсь что ему нечего сказать или выгодно молчать?
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Schiaff1no
Мы никогда не воспользовались бы ситуацией- катает телегу на страницу "представьте себе".
Ситуация с ребенком заслуживает только сочувствия и Баяна тот еще крысюк если это правда, но это не может оправдывать насилие. Вальверде должен прилюдно извиниться и понести наказание, а не разгонять травлю и обсуждения здоровья ребенка, которое типа оправдывает рукоприкладство.
Хотел бы, размотал его в интервью после матча, в нынешнем обществе Буэна и так бы затравили
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Сергей Лобцев
Моя любимая рубрика: «линчуем без доказательств, ведь Вальверде хороший мальчик и не стыд бы гнать»
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Бухгалтер2021
мерзкий типок это баяна
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