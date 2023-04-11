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🤝 «Пожалуйста, забудь об этом идиоте». В соцсетях поддержали Баэну после его официального заявления об инциденте с Вальверде

Алекс Баэна
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Обратился в полицию.

Защитник «Вильярреала» Алекс Баэна сделал официальное заявление по поводу инцидента на парковке после матча с «Вильярреалом».

В субботу на меня напал один из игроков мадридского «Реала» после матча.

После этого инцидента начали появляться заявления, сделанные кем-то из окружения Вальверде, в которых говорилось, что я желал боли членам его семьи.

Они воспользовались трагедией, чтобы оправдать агрессию, но есть ложь, которая причиняет боль больше, чем удары. Ущерб, который несет моя семья, неоправдан. Мне угрожали, оскорбляли и даже желали смерти моей семье.

Вчера я подал заявление в полицию. Пусть правосудие сделает свою работу. Моя единственная цель сейчас - играть в футбол и поддерживать свой клуб», - заявил Баэна.

Многие фанаты поддержали защитника «Вильярреала».

🗯 «Пожалуйста, забудь об этом идиоте. Давай сосредоточимся на футболе».

🗯 «Итак, Баэна невиновен, а Феде просто ударил его по лицу? Дерзость этого парня впечатляет».

🗯 «Нельзя провоцировать человека, используя его семью в качестве слабости. Это было очень неспортивно от Баэны, если он действительно использовал этот рычаг, чтобы сломать Вальверде. А Феде не должен был использовать насилие, чтобы справиться с ним...».

🗯 «Не увлекайтесь словами, которые пытается скрыть медийная шайка «Мадрида». Не читайте слишком много всякого бреда».

🗯 «Есть вообще вещи, которые игрокам «Реала» запрещено делать?».

2 комментария

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Yubaba
Фанаты двух команд поддержали, остальные все понимают
+1
0
+1
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Dolphin
Фаны Барсы его только и поддерживают
Вальверде без причины не стал бы его бить, строит из себя невинную овечку.
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0
0
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