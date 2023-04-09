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📸Вальверде хотел ударить Баэну еще во время матча. Это случилось после борьбы двух игроков за мяч

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Смог сдержаться.

Телеканал DAZN после матча Ла Лиги между «Мадридом» и «Вильярреалом» (2:3) поделился уникальными кадрами, на которых видно, что напряжение между хавбеками Федерико Вальверде и Алексом Баэной было заметно еще во время игры.

В одном из эпизодов два игрока вели обычную борьбу за мяч, после которой уругваец оказался на газоне. На повторе видно, что испанец придерживал оппонента за руку.

После Вальверде подскочил с газона и дернулся в сторону Баэны. Камеры выхватили, как он разжал пальцы, а потом наоборот сжал в кулак. Очевидно, что он хотел что-то сделать, но вовремя сдержался, так как подумал о вероятных последствиях.

После игры стало известно, что Федерико Вальверде нанес удар Алексу Баэне на парковке рядом со стадионом. По одной из версий, все дело в том, что игрок «Вильярреала» сказал что-то плохое о ребенке Феде, который мог не родиться из-за проблем со здоровьем.

8 комментариев

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Подкат Пенальтьевич
Зная гнилую сущность игроков мадрида, не удивлюсь если игрок вильярревла ничего не говорил, а уругваец сам спровоцировал конфликт и оправдание выдумал
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BananaMantana
все правильно сделал
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Андрей Хенто
Ответ AEZAKMI228
был целый матч чтобы срубить баэну, ударить, еще что то нет он решил дождаться его на парковке ))
Чтобы не подставлять команду на поле, молодец. Не стал смешивать личное и профессиональное.
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-1
-1
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Гасан Исмаилов
Ответ AEZAKMI228
был целый матч чтобы срубить баэну, ударить, еще что то нет он решил дождаться его на парковке ))
Ну это в представлении,таких людей как ты.Для нормальных людей понятно,что Феде не хотял подставлять команду и решил разобраться с проблемами за полем
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Рокко Сиффредди
Ответ белошип
Вальверде красавчик Дождался окончания матча и отлещевал брусину на парковке)
Чисто по- королевски!
+4
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AEZAKMI228
Ответ белошип
Вальверде красавчик Дождался окончания матча и отлещевал брусину на парковке)
был целый матч чтобы срубить баэну, ударить, еще что то
нет он решил дождаться его на парковке ))
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белошип
Вальверде красавчик
Дождался окончания матча и отлещевал брусину на парковке)
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-4
+3
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rachidibrahimov
Нет, что вы ? Феде псих, который просто так ударил, "святого" Баэну
+3
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