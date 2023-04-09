8 комментариев

Смог сдержаться.

Телеканал DAZN после матча Ла Лиги между «Мадридом» и «Вильярреалом» (2:3) поделился уникальными кадрами, на которых видно, что напряжение между хавбеками Федерико Вальверде и Алексом Баэной было заметно еще во время игры.

В одном из эпизодов два игрока вели обычную борьбу за мяч, после которой уругваец оказался на газоне. На повторе видно, что испанец придерживал оппонента за руку.

После Вальверде подскочил с газона и дернулся в сторону Баэны. Камеры выхватили, как он разжал пальцы, а потом наоборот сжал в кулак. Очевидно, что он хотел что-то сделать, но вовремя сдержался, так как подумал о вероятных последствиях.

После игры стало известно, что Федерико Вальверде нанес удар Алексу Баэне на парковке рядом со стадионом. По одной из версий, все дело в том, что игрок «Вильярреала» сказал что-то плохое о ребенке Феде, который мог не родиться из-за проблем со здоровьем.