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Винисиус забил важнейший гол в класико и заглушил своим рыком «Камп Ноу»🔥 А дома его ждала модель и звезда соцсетей Мария Мазалли😍

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Красотка из Бразилии с миллионом подписчиков.

Мария Джулия Мазалли родилась 30 октября 1995 года в Бразилии.

На родине она прославилась благодаря участию в бразильском реалити-шоу De Férias com o Ex.

Участников выбирают для отдыха в тропическом раю, который вскоре превращается в ад, когда там же начинают появляться их бывшие возлюбленные. Содержание в целом угадывается по афише шоу.

Об отношениях Винисиуса с Марией стало известно в начале 2019 года, однако изначально игрок «Реала» опровергал слухи о том, что они встречаются.

Вскоре бразильская газета Lance опубликовала статью о том, что Вини и Мария находятся в отношениях.

Но фанаты раньше раскрыли секрет пары – все благодаря фото, опубликованным в социальных сетях. Винисиус и Мария почти одновременно выложили свои селфи из одной и той же ванной, и их секрет был раскрыт.

Meet Vinicius Jr. stunning girlfriend Maria Júlia Mazalli

Пара встречается уже больше 3 лет, но о свадьбе разговор пока не идет. 22-летний Винисиус, который младше своей возлюбленной на 5 лет, под венец идти пока явно не готов.

 

46 комментариев

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Gridint
Ответ Kasilas__1
Это ты про то, кого легче добиться/кто по характеру подходит. А так, чем моложе тем лучше
Для тебя, и для определённого количества людей, лучше, а для кого-то нет. Дело вкуса и преследуемых целей.
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Apotamkin
гламурный отврат
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Anatolii
Ответ 20 лет в офсайде
силикон силиконом но сyka как же горячо
Холодно. Как с мясом в холодильнике.
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20 лет в офсайде
силикон силиконом но сyka как же горячо
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Kasilas__1
Ответ Gridint
Тут ты не прав. Это выдаёт в тебе достаточно юного человека, с низким сексуальным и жизненным опытом (это не стёб, через это все проходят, я тоже таким был). Я тебе всё объясню. Сейчас у меня жена моя ровесница и это прям кайф, но в разные возрастные интервалы тянуло на разных дам. Лет с 18 до 23-25 тянуло на тех, что постарше - от 28 до 35. Суть в том, что большая часть девушек до 23-25 строят из себя не пойми что, ломаются и надо прям усилия прикладывать. Одинокие девушки/женщины лет 30 крайне удобные - они не парят мозг. Если тебе ничего не светит, то прямо говорят это и достаточно лояльно. Если им чего-то хочется, то тоже всё прямолинейно, без всяких "нуууу я даже не знаю...". Став старше наоборот стали интересны те, что моложе. А в 30 уже пришла потребность в человеке, который разделяет мой жизненный опыт в плане прожитых лет и мировых событий/тенденций. Ну и вкусы у всех тоже разные.
Это ты про то, кого легче добиться/кто по характеру подходит.
А так, чем моложе тем лучше
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Ильдар Ганиев
Там на постере реалити-шоу Родригес с Коптелем из КВН?
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Anatolii
Ответ Dario Alexys
Плохо она работает, раз у Винисиуса столько энергии , чтобы собачится со всеми подряд.
Дрессирует
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Dario Alexys
Плохо она работает, раз у Винисиуса столько энергии , чтобы собачится со всеми подряд.
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Александр Кудрявцев
Нормальная и Хорошенькая девчюля
+1
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Талгат Ликеров
Ответ umnik3
Стопудово девушка любит Вини за его шикарную внешность, а не деньги.
скорее всего за способность хорошо "нырять". Я думаю, что он и на поле и в постели просто лучший! 🤣🤣🤣
+2
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Вот типичная девушка футболиста...
Давно таких не было в подборке😉
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CopaAmerica
Чем то на подружку роналду похожа
+5
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Александр Володин
Фигура- зачёт, а на рожу не вышла
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-1
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El Fenomeno 9️⃣
Всем желаю такой станок в 20 лет для тренировок😉
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Lavinka
Младшая сестра Джорджины ?
+1
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ЕгориЙ
Удивляет какая-то бессистемность как в рисунках так и в расположении на теле тату. Хоть бы посоветовались с татуировщиками прежде чем набивать.
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Anatolii
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Опять тп бинго. Явно! Предсказуемо.и скучно. Незачет
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-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Anatolii
Нашел себе бабушку, еще и женился на ней. Два раза фу
Комментарий удален модератором
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distress of ignorance
Если самого Винисиусу такие же сиськи сделать, и немного макияжа нанести, то их не отличить будет
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-1
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Anatolii
Ответ aventura79
Столько знатоков в комментариях..) Всегда умиляла «качественная экспертиза» профессионального уровня а-ля «около подъезда»: и возраст не тот - «стара» (аж на 5 лет старше!), внешность не та - морщины увидели (наверное контраст на фотках специально был изменен, чтобы найти изъян:) А в целом, не все ли равно? Да, у Винисиуса внешность не топовая, и просто так к нему интерес испытывать сами не будут, ну добился вот деньгами - как смог. Про Мазалли говорить вообще смысла не вижу - такие внешние данные я, например, каждый день не вижу, это крайне раритетно. Во-вторых, это Бразилия: другой темперамент, нет привычной пассивности. Написала бы такая любому комментатору из этой ветки - его и след бы уже простыл))
Всегда умиляла «качественная экспертиза» профессионального уровня а-ля «cтолько знатоков в комментариях»
+1
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aventura79
Столько знатоков в комментариях..) Всегда умиляла «качественная экспертиза» профессионального уровня а-ля «около подъезда»: и возраст не тот - «стара» (аж на 5 лет старше!), внешность не та - морщины увидели (наверное контраст на фотках специально был изменен, чтобы найти изъян:)

А в целом, не все ли равно? Да, у Винисиуса внешность не топовая, и просто так к нему интерес испытывать сами не будут, ну добился вот деньгами - как смог.

Про Мазалли говорить вообще смысла не вижу - такие внешние данные я, например, каждый день не вижу, это крайне раритетно. Во-вторых, это Бразилия: другой темперамент, нет привычной пассивности. Написала бы такая любому комментатору из этой ветки - его и след бы уже простыл))
+2
-2
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Roostam Qwacker
Деньги сглаживают разницу в возрасте
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Женя Асин
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Расскажи это Рамосу
Расскажи это Пике и Ибрагимовичу
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Great Kerby
Ответ Николай Козлов
За глубокий внутренний мир, однозначно.
Это он за глубокий внутренний мир любит.
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Cim Bom
С его деньгами мог бы и бабу посимпатичнее найти. Я не скажу что она страшная,но явно даже мисс района не тянет.
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