46 комментариев

Винисиус забил важнейший гол в класико и заглушил своим рыком «Камп Ноу»🔥 А дома его ждала модель и звезда соцсетей Мария Мазалли😍
Красотка из Бразилии с миллионом подписчиков.
Мария Джулия Мазалли родилась 30 октября 1995 года в Бразилии.
На родине она прославилась благодаря участию в бразильском реалити-шоу De Férias com o Ex.
Участников выбирают для отдыха в тропическом раю, который вскоре превращается в ад, когда там же начинают появляться их бывшие возлюбленные. Содержание в целом угадывается по афише шоу.
Об отношениях Винисиуса с Марией стало известно в начале 2019 года, однако изначально игрок «Реала» опровергал слухи о том, что они встречаются.
Вскоре бразильская газета Lance опубликовала статью о том, что Вини и Мария находятся в отношениях.
Но фанаты раньше раскрыли секрет пары – все благодаря фото, опубликованным в социальных сетях. Винисиус и Мария почти одновременно выложили свои селфи из одной и той же ванной, и их секрет был раскрыт.
Пара встречается уже больше 3 лет, но о свадьбе разговор пока не идет. 22-летний Винисиус, который младше своей возлюбленной на 5 лет, под венец идти пока явно не готов.
А так, чем моложе тем лучше
Давно таких не было в подборке😉
А в целом, не все ли равно? Да, у Винисиуса внешность не топовая, и просто так к нему интерес испытывать сами не будут, ну добился вот деньгами - как смог.
Про Мазалли говорить вообще смысла не вижу - такие внешние данные я, например, каждый день не вижу, это крайне раритетно. Во-вторых, это Бразилия: другой темперамент, нет привычной пассивности. Написала бы такая любому комментатору из этой ветки - его и след бы уже простыл))