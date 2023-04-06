46 комментариев

Красотка из Бразилии с миллионом подписчиков.

Мария Джулия Мазалли родилась 30 октября 1995 года в Бразилии.

На родине она прославилась благодаря участию в бразильском реалити-шоу De Férias com o Ex.

Участников выбирают для отдыха в тропическом раю, который вскоре превращается в ад, когда там же начинают появляться их бывшие возлюбленные. Содержание в целом угадывается по афише шоу.

Об отношениях Винисиуса с Марией стало известно в начале 2019 года, однако изначально игрок «Реала» опровергал слухи о том, что они встречаются.

Вскоре бразильская газета Lance опубликовала статью о том, что Вини и Мария находятся в отношениях.

Но фанаты раньше раскрыли секрет пары – все благодаря фото, опубликованным в социальных сетях. Винисиус и Мария почти одновременно выложили свои селфи из одной и той же ванной, и их секрет был раскрыт.

Пара встречается уже больше 3 лет, но о свадьбе разговор пока не идет. 22-летний Винисиус, который младше своей возлюбленной на 5 лет, под венец идти пока явно не готов.