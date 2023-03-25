Зидан и Роналдо отыграли вместе 10 000 минут: за 140 матчей забили 31 совместных мяча, но только раз выиграли Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Оба игрока уже стали чемпионами мира до перехода в «Мадрид», где провели, вероятно, лучшие годы карьеры. Зизу считает бразильца одним из лучших партнеров, поэтому не стесняется таких громких слов:

«Не было никакой системы или тактики, которые могли бы остановить Роналдо. Он был быстрым и техничным. Когда у него был мяч, он бежал со скоростью 2000 миль в час. Он был очень быстрым».