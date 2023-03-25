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«Не было тактики, которая остановила бы Роналдо». У Зидана и Роналдо 31 совестный гол – здесь собраны лучшие

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Зидан и Роналдо отыграли вместе 10 000 минут: за 140 матчей забили 31 совместных мяча, но только раз выиграли Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Оба игрока уже стали чемпионами мира до перехода в «Мадрид», где провели, вероятно, лучшие годы карьеры. Зизу считает бразильца одним из лучших партнеров, поэтому не стесняется таких громких слов:

«Не было никакой системы или тактики, которые могли бы остановить Роналдо. Он был быстрым и техничным. Когда у него был мяч, он бежал со скоростью 2000 миль в час. Он был очень быстрым».

3 комментария

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akramoff4422@gmail.com
Совестный? Может совместный?
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Вячеслав Тотров
Лучшие свои годы Роналдо провел в Интере,а лучший год в Барселоне. в Реале он был после тяжелых травм и с лишним весом. там было процентов 60 от настоящего Зубастика,что не мешало ему быть одним из лучших в мире
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Рома Мариупольский
Не то что сейчас ((
+3
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