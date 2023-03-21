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Бензема под вопросом: смотрим, кто может заменить Карима в «Реале»

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«Реал Мадрид» ведет борьбу на самом высоком уровне – на поле это лев, но с памятью рыбы. Поэтому, несмотря на то, что в составе у команды действующий обладатель Золотого Мяча, в «Реале» думают об усилении атаки. Вот игроки, которые могут составить конкуренцию Кариму Бензема в «Мадриде».

Эрлинг Холанд («МанСити»)

Норвежский нападающий уже некоторое время находится в сфере интересов мадридского «Реала». Его контракт с «Сити» и наличие Гвардиолы в английском клубе — затрудняют трансфер. Статистика Холанда – предмет зависти всех футбольных клубов.

Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Мбаппе не «девятка» как таковая, но его результативность неоспорима. В прошлом году он был ближе, чем когда-либо, к «Реалу», но уже этим летом снова появятся слухи о возможной смене клуба. В «Мадриде» его уже простили.

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Еще одно имя, которое давно связывают с «Бернабеу». Плохой момент, который переживает «Тоттенхэм» и возраст нападающего могут этим летом склонить чашу весов в пользу Королевского клуба.

Ришарилисон («Тоттенхэм»)

Одноклубник Харри Кейна и бывший ученик Анчелотти в «Эвертоне», бразильский нападающий, отличившийся на последнем чемпионате мира, может стать недорогим вариантом для «Реала», который хочет продолжать рассчитывать на Бензема.

Гонсалу Рамуш («Бенфика»)

Молодой форвард «Бенфики» был одной из сенсаций чемпионата мира, он продолжает блистать и в Португалии, а его клуб продолжать мечтать о победе в Лиге чемпионов. Его молодость играет ему на руку.

Душан Влахович («Ювентус»)

Серб продолжает показывать в «Ювентусе», что он хороший нападающий: с голевым чутьем, быстрый. Душан стал бы неплохим вариантом для «Мадрида».  

Альваро Родригес («Кастилья»)

Решение проблемы можно найти дома. После нескольких игр с первой командой, гола и голевой передачи уругваец — надежный вариант для Карло Анчелотти, и со следующего сезона он будет частью первой команды. Этого будет достаточно?

Пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть в качестве дублера Бензема?

2 комментария

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VuNePonimaete
Учитывая нездоровую любовь Переса к бразильцам, то придет Фирмино
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Андрей Хенто
Мадриду обязательно нужен нападающий, Альваро еще очень сырой, Родриго под нападающим смотрится куда лучше, чем наконечник. Карим неплох, но его постоянно мучают травмы, даже в матче против Барселоны он был не до конца готов, но из-за отсутствия вариативности в атаке ему пришлось выходить на матч, который он явно не может записать себе в актив. А еще сезон играть так и ждать перспективного Эндрика, которому неизвестно сколько потребуется времени на адаптацию и к тому моменту ему будет только 18 лет. Да и входить с таким молодым талантом в сезон не есть хорошо. Нужно Флорентино разбивать летом кубышку денег, тем более в честь завершения реконструкции легендарного Бернабеу.
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