До триумфа в Лиги чемпионов в сезоне 2012/13 «Бавария» за три года проиграла в двух финалах самого престижного клубного турнира Европы.

Поражение в мюнхенском финале было особенно болезненным. Тогда Рекордмайстер первым вышел вперед, но Дрогба сравнял счет, переводя матч в дополнительное время. В серии пенальти «Бавария» уступила «Челси».

Для Тони Крооса тот проигрыш стал сильным ударом. Пару лет назад в подкасте Einfach mal Luppen, который Тони ведет вместе с братом Феликсом, полузащитник «Мадрида» рассказал, что пытался найти успокоение в алкоголе.

Разговор начал Феликс:

«После финал Лиги чемпионов против «Челси» в 2012 году мы так напились от разочарования. Мы даже хотели вызвать скорую помощь».

Тони ответил:

«Это было очень плохо, но причина у нас была. Помню, моя жена Джесси тогда сказала, что мы просто не можем вызвать врача. Представьте, если бы выяснилось, что я вызвал скорую из-за того, что слишком много выпил! Но иначе эту боль я заглушить не мог. В конце концов мне пришлось самому вызвать врача. Тогда я подумал: «Нельзя допустить, чтобы стало хуже, чем сейчас».

Тони также вспомнил ночь, после которой он навсегда отказался от алкоголя. Тем вечером Кроос был вместе с братом и экс-игроком «Байера» Штефаном Райнартцем. Тогда полузащитник «Реала» переборщил с текилой, только этот напиток нравился игроку. Тони признался, что решил отказаться от алкоголя, когда узнал, что Феликсу пришлось всю ночь сидеть возле Крооса, проверяя дыхание брата:

«На следующий день я ужасно себя чувствовал, конечно, это полностью моя вина. Тогда я понял, что употребление алкоголя не приведет ни к чему хорошему. После того вечера я даже смотреть на текилу не могу, я полностью отказался от алкоголя. Это не было сложно, и я совсем по нему не скучаю».

Через год после проигранного финала «Бавария» сумела завоевать долгожданный трофей. А Кроос вскоре перебрался в «Мадрид», где полностью закрыл свой гештальт.

В «Реале» Тони стал легендой и четыре раза поднял над головой драгоценный «ушастик».