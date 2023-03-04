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«Вписаться в лучший клуб мира непросто»: Лука Йович назвал три причины, по которым он не заиграл в «Реале»

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Летом прошлого года Лука Йович перебрался из «Мадрида» во «Фиорентину» на правах свободного агента. Во Флоренции дела серба идут неплохо: нападающий записал на свой счет 11 голов и 2 ассиста за 34 матча.

В беседе с издание La Repubblica Йович объяснил, почему не смог заиграть в «Реале». Лука считает, что ему помешали груз завышенных ожиданий, травмы и ковид:

«Я ушел из «Айнтрахта» очень рано, а когда присоединился к «Мадриду», оказался в центре внимания. Вписаться в лучший клуб мира непросто. В период между травмами и ковидом на меня оказывалось несправедливое давление. Тот опыт нельзя назвать счастливым. Во «Фиорентине» я могу развиваться. Я очень благодарен Рокко Коммиссо за то, что он привел меня в этот клуб. У нас есть все, чтобы побеждать и выиграть Лигу конференций в этом сезоне».

Забив 27 мячей за 48 матчей в футболке «Айнтрахта», Йович перебрался в «Реал» за 60 млн евро летом 2019 года. Но в Испании карьера серба пошла под откос. После непродолжительной аренды во Франкфурте Лука на сезон вернулся в «королевский клуб», а прошлым летом переехал во Флоренцию.

Было ли у Йовича будущее в «Мадриде»? Делитесь мнением в комментариях.

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