13 комментариев

Бензема явно «бомбит» из-за того, что Месси получил награду лучшему игроку ФИФА: француз публикует странные посты в соцсетях и прозрачно намекает
Карим считает себя более достойным.
Бензема, как и другие представители «Реала», не приехал на церемонию The Best, но уже через 10 минут после того, как Месси был назван победителем. выложил странное видео.
На видео мужчина говорит: «Лжец. Ты лжешь».
Ближе к концу дня у Карима появился новый пост в твиттере с подписью «Я добрался сюда в одиночестве...»
А уже ближе к ночи француз репостнул в сторис пост со списком трофеев, которые он завоевал с августа прошлого года.
Глядя на него, начинаешь немножко понимать Бензема.
Это как раз про игрока в командном виде спорта. Где-то я такой подход уже встречал
на всяк случай повторюсь чемпион мира = лучшая сборная среди всех сборных мира включая чемпионов мира европы африки азии и тд , каждая из сборных = сборная из лучших футболистов своей страны, турнир лучших из лучших, самая заветная мечта каждого футболиста