13 комментариев

Карим считает себя более достойным.

Бензема, как и другие представители «Реала», не приехал на церемонию The Best, но уже через 10 минут после того, как Месси был назван победителем. выложил странное видео.

На видео мужчина говорит: «Лжец. Ты лжешь».

Ближе к концу дня у Карима появился новый пост в твиттере с подписью «Я добрался сюда в одиночестве...»

А уже ближе к ночи француз репостнул в сторис пост со списком трофеев, которые он завоевал с августа прошлого года.

Глядя на него, начинаешь немножко понимать Бензема.