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Бензема явно «бомбит» из-за того, что Месси получил награду лучшему игроку ФИФА: француз публикует странные посты в соцсетях и прозрачно намекает

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Карим считает себя более достойным.

Бензема, как и другие представители «Реала», не приехал на церемонию The Best, но уже через 10 минут после того, как Месси был назван победителем. выложил странное видео.

На видео мужчина говорит: «Лжец. Ты лжешь».

Ближе к концу дня у Карима появился новый пост в твиттере с подписью «Я добрался сюда в одиночестве...»

А уже ближе к ночи француз репостнул в сторис пост со списком трофеев, которые он завоевал с августа прошлого года.

Глядя на него, начинаешь немножко понимать Бензема.

13 комментариев

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Raybay
Ответ Костя Киреев
Вот только любой топ клуб обыграет любую топ сборную в 8 матчах из 10. ЧМ уже давно превратился в ярмарку тщеславия и понтов.
ну да конечно, самое крутое первенство мира - бедуин лига
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Коля Питерский
С говнецом оказался.
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Ligalaiz
Ответ Mamontilo
Я добрался сюда в одиночестве... Это как раз про игрока в командном виде спорта. Где-то я такой подход уже встречал
был в тени Рональдо, долго учился у лучшего :)
+1
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Коля Питерский
Ответ Moscwow
Тогда нет никакого смысла в церемониях и голосовании в годы турниров сборных, можно сразу отдавать все призы победителям чм, потому что его все равно кто-нибудь выигрывает каждые 4 года
Но бензема же не выиграл.
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Костя Киреев
Ответ Raybay
Бензема можно понять но чм пропускать нельзя, мундиаль это как турнир лучших их лучших , чемпионат чемпионатов на всяк случай повторюсь чемпион мира = лучшая сборная среди всех сборных мира включая чемпионов мира европы африки азии и тд , каждая из сборных = сборная из лучших футболистов своей страны, турнир лучших из лучших, самая заветная мечта каждого футболиста
Вот только любой топ клуб обыграет любую топ сборную в 8 матчах из 10. ЧМ уже давно превратился в ярмарку тщеславия и понтов.
0
0
0
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Mamontilo
Я добрался сюда в одиночестве...
Это как раз про игрока в командном виде спорта. Где-то я такой подход уже встречал
+6
0
+6
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9chymzyxvz
Какой же цирк. Как ему самому не стремно
+6
-1
+5
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Raybay
Бензема можно понять но чм пропускать нельзя, мундиаль это как турнир лучших их лучших , чемпионат чемпионатов
на всяк случай повторюсь чемпион мира = лучшая сборная среди всех сборных мира включая чемпионов мира европы африки азии и тд , каждая из сборных = сборная из лучших футболистов своей страны, турнир лучших из лучших, самая заветная мечта каждого футболиста
+4
-1
+3
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Бухгалтер2021
Все прекрасно знают что Бензема лучше пешехода
+1
-5
-4
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Brigande
Ответ olimbek
Бенз должен понимать что ЧМ выше всех наград.
А где тогда Иньеста или Хави с ЗМ раз ЧМ опеределяет это ?
+8
-2
+6
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Moscwow
Ответ olimbek
Бенз должен понимать что ЧМ выше всех наград.
Тогда нет никакого смысла в церемониях и голосовании в годы турниров сборных, можно сразу отдавать все призы победителям чм, потому что его все равно кто-нибудь выигрывает каждые 4 года
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
Глядя на него начинаешь понимать почему его так не любят в собственной же сборной.
+20
-10
+10
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olimbek
Бенз должен понимать что ЧМ выше всех наград.
+4
-5
-1
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