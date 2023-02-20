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«Даже если самолет с игроками разобьется, ты все равно не сыграешь»: Моуринью презирал одного игрока в «Реале»

Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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Педро Леон Педро Леон
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В свое время у Жозе Моуринью были тяжелые отношения с несколькими игроками «Реала», в первую очередь с Икером Касильясом, но одним игроком, которого он абсолютно терпеть не мог, был Педро Леон.

Некоторые из вас, возможно, не помнят этого имени, но Педро Леон был куплен из «Хетафе» за 10 миллионов евро в первое трансферное окно Моуринью. 

Флорентино Перес пытался привлечь в команду больше испанских талантов, и Леон, забивший 9 голов и отдавший 12 передач в предыдущем сезоне, казался хорошим вариантом. 

Однако Моуриньо, похоже, не нуждался в Леоне и почти не использовал его, что заставило журналистов задавать Жозе вопросы об игроке. В какой-то момент Моуриньо так устал от этого, что нанес ответный удар:

«Вы говорите о Педро Леоне так, будто он [Зинедин] Зидан, [Диего] Марадона или [Альфредо] Ди Стефано, мне не нужно оправдывать его отсутствие».

«Если бы самолет «Реала» разбился, а вы остались дома, вы бы не сыграли следующий матч», – говорят, что Моуринью сказанул и такое. 

«Я сделаю твою жизнь невыносимой, если ты останешься здесь», — сказал бывший босс «Реала» игроку.

У неприязни Моуринью к Леону есть два возможных объяснения. Во-первых, тренер не любил его за отсутствие усилий и желания защищать футболку «Реала».

Согласно Goal, Моуринью однажды пришел в ярость после того, как Леона увидели стоящим у углового флага после того, как ему сказали разогреться.

В «Реале» Педро Леон провел всего шесть матчей в Ла Лиге, 14 матчей во всех соревнованиях и забил два гола.

7 комментариев

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Balt39
Ответ EminenceGrise
Де Брюйне и Салах передают пламенный привет.
Он про это уже говорил. Моуринью вообще то их как раз и покупал))))))
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Бухгалтер2021
он даже у меня был игроком замены и в основе на матчи кубков или в матчах где не решался уже итог матча,хотя я его не продавал ..вроде был у меня до 2016 года
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Michael Boldyrev
Хамил, но обращался на "Вы".
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+4
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EminenceGrise
Ответ Harut Hovsepyan
Кто бы что ни говорил о Моуре, время показывает, что он очень редко ошибается! Разбирается в футболе как никто другой, при чем в любой его отрасли! Футбольный гений, не иначе.
Де Брюйне и Салах передают пламенный привет.
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di Malkovich
В упор не помню этого Леона. А на фото он похож на Морьентеса.
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Harut Hovsepyan
Кто бы что ни говорил о Моуре, время показывает, что он очень редко ошибается! Разбирается в футболе как никто другой, при чем в любой его отрасли! Футбольный гений, не иначе.
Да. Только всего лишь не разглядел таланта Салаха и Де Брюйне. Может ещё какого-то топчика. Кто знает.
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Harut Hovsepyan
Кто бы что ни говорил о Моуре, время показывает, что он очень редко ошибается! Разбирается в футболе как никто другой, при чем в любой его отрасли! Футбольный гений, не иначе.
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+13
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