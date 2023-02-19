Во время минуты молчания Винисиуса назвали «сукиным сыном». Позже вингер сам сорвался на судью

Очередной напряженный матч для молодого игрока.

Перед каждым матчем 22 тура испанской Ла Лиги в память о жертвах сильнейшего землетрясения в Турции и Сирии объявляют минуту молчания. Во время этого ритуала перед матчем «Осасуны» и «Мадрида» один из болельщиков хозяйской команды решил выкрикнуть фразу «Винисиус, ты сукин сын». Некоторым игрокам «Осасуны» это даже показалось забавным.

Позже на 33 минуте у кромки поля хавбек Мойсес Гомес жестко сыграл против Жуниора. Судья Хосе Мунуэра Монтеро никак не отреагировал, а бразилец решение арбитра прокомментировал так: «Иди и трахни себя, сучий сын».

На 44 минуте Мойсес и Винисиус встретились снова, но на этот раз фолил уже бразилец. Испанец пытался предъявить ему за это, но нарвался на отпор.

Согласно исследованию издания Marca, Винисиус с отрывом самая любимая цель для фола в Европе: в среднем его сбивают с ног каждые 22,3 минуты. В последнее время провокации в отношении игрока только усилились, а испанские судьи закрывают глаза на подобные действия соперников.