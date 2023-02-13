«А где Видаль?». Болельщики «Мадрида» троллят бывшего игрока «Барсы» в финале Клубного ЧМ

Перед финалом Клубного чемпионата мира мы вспоминали, как Артуро Видаль, бывший игрок «Барсы», ныне выступающий за «Фламенго», опрометчиво угрожал «Мадриду», публично заявляя, что надерет клубу зад.

В итоге все сложилось иначе – «Реал Мадрид» выиграл турнир, а «Фламенго» с Видалем даже не попали в финал, уступив «Аль-Хилялю» со счетом 3:2 в полуфинальном матче.

Не только мы не забыли о громких обещаниях Видаля, но и болельщики Королевского клуба.

Посмотрите, с каким плакатом они пришли на финал Клубного чемпионата мира против «Аль-Хилаля».