«Знаешь, сколько у тебя голов в этом сезоне?» Анчелотти напомнил Вальверде об их споре. Условия – очень суровые

Прошлым летом, во время предсезонки, Карло Анчелотти поставил Феде Вальверде условие: если уругваец не забивает 10 голов в сезоне-2022/23, Анчелотти рвет тренерскую лицензию и уходит в отставку.

На тренировке после матча с «Аль-Ахли» (4:1), где Вальверде забил очередной мяч, Анчелотти напомнил ему об обещании.

– Ты знаешь, сколько голов ты уже забил в этом сезоне?

– Да, мне нужен еще один гол

– У Феде 9 голов, ему нужен еще один гол, чтобы я продолжал работать [смеется]. Я надеюсь, что это произойдет в субботу.

Напомним, в четверг ESPN громыхнул инсайдом, что этим летом Карло подпишет контракт со сборной Бразилии.