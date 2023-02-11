«Знаешь, сколько у тебя голов в этом сезоне?» Анчелотти напомнил Вальверде об их споре. Условия – очень суровые
Прошлым летом, во время предсезонки, Карло Анчелотти поставил Феде Вальверде условие: если уругваец не забивает 10 голов в сезоне-2022/23, Анчелотти рвет тренерскую лицензию и уходит в отставку.
На тренировке после матча с «Аль-Ахли» (4:1), где Вальверде забил очередной мяч, Анчелотти напомнил ему об обещании.
– Ты знаешь, сколько голов ты уже забил в этом сезоне?
– Да, мне нужен еще один гол
– У Феде 9 голов, ему нужен еще один гол, чтобы я продолжал работать [смеется]. Я надеюсь, что это произойдет в субботу.
Напомним, в четверг ESPN громыхнул инсайдом, что этим летом Карло подпишет контракт со сборной Бразилии.
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