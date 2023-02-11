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«Знаешь, сколько у тебя голов в этом сезоне?» Анчелотти напомнил Вальверде об их споре. Условия – очень суровые

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Прошлым летом, во время предсезонки, Карло Анчелотти поставил Феде Вальверде условие: если уругваец не забивает 10 голов в сезоне-2022/23, Анчелотти рвет тренерскую лицензию и уходит в отставку.

На тренировке после матча с «Аль-Ахли» (4:1), где Вальверде забил очередной мяч, Анчелотти напомнил ему об обещании.

– Ты знаешь, сколько голов ты уже забил в этом сезоне?

– Да, мне нужен еще один гол

– У Феде 9 голов, ему нужен еще один гол, чтобы я продолжал работать [смеется]. Я надеюсь, что это произойдет в субботу.

Напомним, в четверг ESPN громыхнул инсайдом, что этим летом Карло подпишет контракт со сборной Бразилии.

3 комментария

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MADRiD_00
Ответ MADRiD_00
Федя потихонечку возвращается после тяжёлого отрезка сезона. Надеюсь он завтра спасет тренерскую лицензию папы Карло!
Точнее сегодня.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MADRiD_00
Федя потихонечку возвращается после тяжёлого отрезка сезона. Надеюсь он завтра спасет тренерскую лицензию папы Карло!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kidlax
Обстановка по кайфу))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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