Азар назвал самый красивый гол в истории футбола. С ним сложно не согласиться

На втором месте, по его мнению, Бэйл.

Эден Азар назвал, какой гол он считает лучшим из тех, что он когда-либо видел.

В недавнем стриме бельгиец заявил:

«Это гол Роналду в ворота «Ювентуса». Я стоял перед экраном и хлопал больше минуты».

Пару лет назад в разговоре с официальным сайтом УЕФА Азар тоже настаивал на том, что гол португальца лучший на его памяти, но также назвал еще одного претендента.

«Криштиану против «Ювентуса». Сидя перед телевизором, я подумал: «Вау! Какой гол!»

Также гол Гарета Бэйла в ворота «Ливерпуля» в финале [2018]. Ух ты! Они оба действительно хороши».

Тогда Азара спросили и о его любимом голе в Лиге чемпионов.

«Это легко, потому что я мало забивал, но я думаю, что это мой первый гол [«Шальке» 0:3 «Челси», 2013]. Знаете, первый всегда особенный».