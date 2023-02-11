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Азар назвал самый красивый гол в истории футбола. С ним сложно не согласиться

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На втором месте, по его мнению, Бэйл.

Эден Азар назвал, какой гол он считает лучшим из тех, что он когда-либо видел.

В недавнем стриме бельгиец заявил:

«Это гол Роналду в ворота «Ювентуса». Я стоял перед экраном и хлопал больше минуты».

Пару лет назад в разговоре с официальным сайтом УЕФА Азар тоже настаивал на том, что гол португальца лучший на его памяти, но также назвал еще одного претендента.

«Криштиану против «Ювентуса». Сидя перед телевизором, я подумал: «Вау! Какой гол!»

Также гол Гарета Бэйла в ворота «Ливерпуля» в финале [2018]. Ух ты! Они оба действительно хороши».

Тогда Азара спросили и о его любимом голе в Лиге чемпионов.

«Это легко, потому что я мало забивал, но я думаю, что это мой первый гол [«Шальке» 0:3 «Челси», 2013]. Знаете, первый всегда особенный».

 

4 комментария

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Decard Show
Как же велик Криштиану
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Павел Ларичев
Ответ Hugo Sanchez
Мауро Брессан в ворота Барсы. 1999й
Да, крутейший гол.
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ДедаДома.нет
Бейл! Жопу лижет перед переходом в Аль Наср.
+2
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Hugo Sanchez
Мауро Брессан в ворота Барсы. 1999й
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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