Игра «Мальорки» против Винисиуса: чрезвычайно эффективно, но слишком грязно - есть доказательства📸
«Реал» в гостях уступил «Мальорке» 0:1 в 20-м туре Ла Лиги.
Защитник «сливочных» Начо Фернандес стал автором единственного гола - на 13-й минуте он отправил мяч в свои ворота, в которых в этом матче играл Андрей Лунин.
На 59-й минуте Марко Асенсио не реализовал пенальти - испанец не смог переиграть вратаря Предрага Райковича.
На протяжении всего матча игроки «Мальорки» оказывали давление на одного из лидеров Мадрида – Винисиуса Жуниора, на котором сфолили 10 раз – ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге аж с 2013 года.
Но дело не только в количестве фолов. Уходя на перерыв, Жуниор показал фанатам «Мальорки» эмблему «Реала» на футболке – ответ на постоянные оскорбления и свист. Marca пишет, что были и расистские выкрики.
После перерыва на жест Винисиуса отреагировал Раильо. Защитник поднес лого «Мальорки» к лицу вингера, предлагая поцеловать.
Другой опекун бразильца Пабло Маффео в одном из моментов бежал за Вини и изображал плачущего мальчика.
Победила «Мальорка» заслуженно, но такое поведение их явно не красит.
Слишком много болтает с соперниками выводя их себя, при любом удачном моменте симулирует и ныряет, и почти в каждом моменте жалуется судье, прося дать сопернику карточку. Вступает в стычки и когда соперник даёт отпор либо опять идёт к судье выпрашивать карточку, либо симулирует, а также тем самым создаёт стычки команд, что не идёт на пользу Реалу.
Ещё можно отметить что он прëт как танк вперёд и почти постоянно теряет мяч, а потом сразу его ужасная улыбка в сторону соперника ( этим он и фанатов Реала бесит). А про его поведение я вообще молчу, вот в последнем матче он вплотную показал один жест, за который Левандовского удалили на 3 матча, вот зачем он это сделал.
А самое главное, подумай, почему расизм лишь в сторону Винисиуса? Не Рюдигер, не Менди, не Алаба, Не Родриго, не Камавинга, не Тчуамени, не Мелитао. Всë просто как человек он гнилой.
Заслужил своим поведением, своими провокациями.