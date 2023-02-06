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Игра «Мальорки» против Винисиуса: чрезвычайно эффективно, но слишком грязно - есть доказательства📸

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«Реал» в гостях уступил «Мальорке» 0:1 в 20-м туре Ла Лиги.

Защитник «сливочных» Начо Фернандес стал автором единственного гола - на 13-й минуте он отправил мяч в свои ворота, в которых в этом матче играл Андрей Лунин.

На 59-й минуте Марко Асенсио не реализовал пенальти - испанец не смог переиграть вратаря Предрага Райковича.

На протяжении всего матча игроки «Мальорки» оказывали давление на одного из лидеров Мадрида – Винисиуса Жуниора, на котором сфолили 10 раз – ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге аж с 2013 года.

Но дело не только в количестве фолов. Уходя на перерыв, Жуниор показал фанатам «Мальорки» эмблему «Реала» на футболке – ответ на постоянные оскорбления и свист. Marca пишет, что были и расистские выкрики.

После перерыва на жест Винисиуса отреагировал Раильо. Защитник поднес лого «Мальорки» к лицу вингера, предлагая поцеловать.

Другой опекун бразильца Пабло Маффео в одном из моментов бежал за Вини и изображал плачущего мальчика.

Победила «Мальорка» заслуженно, но такое поведение их явно не красит.

6 комментариев

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Berekella 999
Винисиус провокатор номер один
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Нефанатик
Из всего вышесказанного следует тот факт, что во всем виноват глупый бразилец. Ладно он тупой, я не понимаю Анчелотти который не возьмется за него и не усадит на лавку в воспитательных целях. Никакой пользы от него. Видно же что уже партнеры по команде сыты по горло этим идиотом. Начо уже открыто намекнул на это. Посадить на пару матчей на лавку, может возьмется за голову. Я в отличии от фанатов Реала и тем более персофанов этого клоуна никогда не считал его топ игроком. Быстрый бегунок? Да! Но, никак не топ игрок. Его отсутствие на поле никак не ослабит команду.
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Cevin Cigan
И Вини и те кто рожи строит,стоят друг друга....
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Темирлан Шаваев
Для тех кто не понимает почему к не му такое отношение.
Слишком много болтает с соперниками выводя их себя, при любом удачном моменте симулирует и ныряет, и почти в каждом моменте жалуется судье, прося дать сопернику карточку. Вступает в стычки и когда соперник даёт отпор либо опять идёт к судье выпрашивать карточку, либо симулирует, а также тем самым создаёт стычки команд, что не идёт на пользу Реалу.
Ещё можно отметить что он прëт как танк вперёд и почти постоянно теряет мяч, а потом сразу его ужасная улыбка в сторону соперника ( этим он и фанатов Реала бесит). А про его поведение я вообще молчу, вот в последнем матче он вплотную показал один жест, за который Левандовского удалили на 3 матча, вот зачем он это сделал.
А самое главное, подумай, почему расизм лишь в сторону Винисиуса? Не Рюдигер, не Менди, не Алаба, Не Родриго, не Камавинга, не Тчуамени, не Мелитао. Всë просто как человек он гнилой.
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Егорка Зуев)
Так и надо ему!
Заслужил своим поведением, своими провокациями.
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Svetlana Ivanova
Не в оправдание игрокам Мальорки, но Винисиус во многом сам виноват, что так к нему относятся. Вместо того, чтобы повзрослеть и сосредоточиться на футболе ведет себя как ребенок страдая ерундой.
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