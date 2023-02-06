Игра «Мальорки» против Винисиуса: чрезвычайно эффективно, но слишком грязно - есть доказательства📸

«Реал» в гостях уступил «Мальорке» 0:1 в 20-м туре Ла Лиги.

Защитник «сливочных» Начо Фернандес стал автором единственного гола - на 13-й минуте он отправил мяч в свои ворота, в которых в этом матче играл Андрей Лунин.

На 59-й минуте Марко Асенсио не реализовал пенальти - испанец не смог переиграть вратаря Предрага Райковича.

На протяжении всего матча игроки «Мальорки» оказывали давление на одного из лидеров Мадрида – Винисиуса Жуниора, на котором сфолили 10 раз – ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге аж с 2013 года.

Но дело не только в количестве фолов. Уходя на перерыв, Жуниор показал фанатам «Мальорки» эмблему «Реала» на футболке – ответ на постоянные оскорбления и свист. Marca пишет, что были и расистские выкрики.

После перерыва на жест Винисиуса отреагировал Раильо. Защитник поднес лого «Мальорки» к лицу вингера, предлагая поцеловать.

Другой опекун бразильца Пабло Маффео в одном из моментов бежал за Вини и изображал плачущего мальчика.

Победила «Мальорка» заслуженно, но такое поведение их явно не красит.